Евкурова и Кадырова пригласили в Конституционный суд на слушание по делу о границе между регионами

Ингушетия, Чечня

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Конституционный суд пригласил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главу Чечни Рамзана Кадырова к участию в рассмотрении дела о границе между республиками

Об это сообщили в пресс-службе суда.

«Конституционный суд уведомил о заседании главу Республики Ингушетия, главу Чеченской Республики и Народное собрание Республики Ингушетия для их участия в рассмотрении дела», — сообщили РБК в суде.

Как сообщали Юга.ру, соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией Кадыров и Евкуров подписали 26 сентября. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Документ вызвал недовольство у жителей Ингушетии. Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствующим конституции Ингушетии. Однако Евкуров сообщил, что КС Ингушетии не может отменить соглашение о границе, так как документ вступил в законную силу. Через время он подал соответствующее обращение в КС РФ.

Рамзан Кадыров Юнус-Бек Евкуров
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