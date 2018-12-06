Конституционный суд признал законным договор о границе Ингушетии и Чечни

Ингушетия, Чечня

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Конституционный суд РФ 6 декабря признал законным соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией

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Об этом сообщил председатель суда Валерий Зорькин на заседании в Санкт-Петербурге.

«Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия», — цитирует ТАСС Зорькина.

В решении суда отмечается, что проводить референдум по этому вопросу в Ингушетии нет необходимости.

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Как писали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Жители Ингушетии не согласились с принятым решением и устроили протесты. Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии, однако не смог отменить соглашение.

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Евкуров признался, что соглашение о границе с Чечней было подписано спонтанно, и подал обращение в Конституционный суд России.

Позже КС пригласил глав двух республик принять участие в рассмотрении дела о границе.

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