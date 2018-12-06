Конституционный суд признал законным договор о границе Ингушетии и Чечни

Конституционный суд РФ 6 декабря признал законным соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией

Об этом сообщил председатель суда Валерий Зорькин на заседании в Санкт-Петербурге.

«Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия», — цитирует ТАСС Зорькина.

В решении суда отмечается, что проводить референдум по этому вопросу в Ингушетии нет необходимости.