Конституционный суд признал законным договор о границе Ингушетии и Чечни
Конституционный суд РФ 6 декабря признал законным соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией
Об этом сообщил председатель суда Валерий Зорькин на заседании в Санкт-Петербурге.
«Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия», — цитирует ТАСС Зорькина.
В решении суда отмечается, что проводить референдум по этому вопросу в Ингушетии нет необходимости.
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Как писали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
Жители Ингушетии не согласились с принятым решением и устроили протесты. Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии, однако не смог отменить соглашение.
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Евкуров признался, что соглашение о границе с Чечней было подписано спонтанно, и подал обращение в Конституционный суд России.
Позже КС пригласил глав двух республик принять участие в рассмотрении дела о границе.
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