Евкуров заявил, что Конституционный суд Ингушетии не может отменить соглашение о границе с Чечней
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Конституционный суд России должен проверить компетентность Конституционного суда республики по закону о границе с Чечней
Как сообщали Юга.ру, на заседании 30 октября КС Ингушетии признал не соответствующим конституции республики подписанное соглашение об установлении границы с Чечней и постановил, что его необходимо утвердить на референдуме. В противном случае документ «не порождает правовых последствий».
Евкуров, комментируя решение суда, подчеркнул, что КС не может отменить соглашение о границе, так как документ вступил в законную силу.
«Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законную силу, — цитирует главу Ингушетии «Интерфакс». — Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации».
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Напомним, в КС Ингушетии с просьбой проверить соглашение обратились депутаты Народного собрания РИ и граждане, которые жаловались на нарушение прав и свобод в связи с принятием закона.
Документ о закреплении границы между Чечней и Ингушетией главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября. 16 октября документ вступил в силу. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.
Акцию протеста, которая продолжалась две недели, приостановили до 31 ноября. Протестующие намерены создать общественную комиссию по определению границы с Чечней и созвать Всемирный конгресс ингушского народа, на котором будет обсуждаться земельный вопрос.
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