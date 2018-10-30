Евкуров заявил, что Конституционный суд Ингушетии не может отменить соглашение о границе с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Конституционный суд России должен проверить компетентность Конституционного суда республики по закону о границе с Чечней

Как сообщали Юга.ру, на заседании 30 октября КС Ингушетии признал не соответствующим конституции республики подписанное соглашение об установлении границы с Чечней и постановил, что его необходимо утвердить на референдуме. В противном случае документ «не порождает правовых последствий».

Евкуров, комментируя решение суда, подчеркнул, что КС не может отменить соглашение о границе, так как документ вступил в законную силу.

«Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законную силу, — цитирует главу Ингушетии «Интерфакс». — Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации».