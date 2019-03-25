Мэр Ростова предложил недовольным горожанам переехать. На это отреагировал Варламов
Блогер и урбанист Илья Варламов 25 марта раскритиковал мэра Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, который ранее заявил, что многоэтажки в городе — неизбежность
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В Железнодорожном районе Ростова 21 марта Кушнарев встретился с местным населением. Один из жителей поинтересовался, есть ли разрешение на строительство многоэтажки в частном секторе. По словам мужчины, жители обеспокоены тем, что в проекте дома предусмотрено мало парковочных мест и жильцы будут оставлять автомобили у частных домов.
Мэр заявил, что строительство многоэтажек неизбежно.
«То, что вам не нравится то, что рядом вырастают "свечки", то, что вам некомфортно, и то, что окна многоэтажки смотрят вам во двор. Но вы же поймите: это город, он разный, развивающийся, и это неизбежно», — сказал Кушнарев.
Глава города отметил, что инвесторы могут предложить жителям продать свои участки, чтобы построить многоэтажные дома или парковку.
«Если вам мешают такие перемены, может, стоит задуматься о смене места жительства?» — цитирует Кушнарева «Привет-Ростов.ру».
Варламов раскритиковал слова мэра Ростова.
«Понимаете? Уродовать Ростов, сносить памятники архитектуры, истреблять все хорошее, что было создано, и лепить бесконечные многоэтажки, которые в прямом смысле убивают город, — это, по мнению мэра, неизбежно», — написал Варламов в своем блоге.
По словам блогера, в странах Европы грамотно строят и планируют города.
«[Там] думают о людях, развивают транспорт, проектируют удобные и безопасные улицы. И вроде все получается. А в Ростове-на-Дону это неизбежность», — добавил он.
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Как сообщали Юга.ру, Варламов не раз высказывался по поводу архитектуры Ростова. Например, в июне 2018 года он призвал ростовчан начать ненавидеть свой город. В июле он заявил, что Ростов теряет идентичность и потенциал к развитию. По его мнению, от истории города скоро ничего не останется — «просто пришли варвары и пытаются разрушить Ростов».
В январе урбанист рассказал об удачных примерах реставрации дверей в Ростове-на-Дону и поставил этот город в пример Краснодару.
Напомним, в 2012 году инженер по обслуживанию медтехники краснодарской больницы Юрий Будильников спросил у губернатора Александра Ткачева, как прожить на зарплату в 15 тыс. рублей. На это глава Кубани посоветовал мужчине сменить работу.
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