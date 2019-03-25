Мэр Ростова предложил недовольным горожанам переехать. На это отреагировал Варламов

Блогер и урбанист Илья Варламов 25 марта раскритиковал мэра Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, который ранее заявил, что многоэтажки в городе — неизбежность

В Железнодорожном районе Ростова 21 марта Кушнарев встретился с местным населением. Один из жителей поинтересовался, есть ли разрешение на строительство многоэтажки в частном секторе. По словам мужчины, жители обеспокоены тем, что в проекте дома предусмотрено мало парковочных мест и жильцы будут оставлять автомобили у частных домов.

Мэр заявил, что строительство многоэтажек неизбежно.

«То, что вам не нравится то, что рядом вырастают "свечки", то, что вам некомфортно, и то, что окна многоэтажки смотрят вам во двор. Но вы же поймите: это город, он разный, развивающийся, и это неизбежно», — сказал Кушнарев.

Глава города отметил, что инвесторы могут предложить жителям продать свои участки, чтобы построить многоэтажные дома или парковку.

«Если вам мешают такие перемены, может, стоит задуматься о смене места жительства?» — цитирует Кушнарева «Привет-Ростов.ру».