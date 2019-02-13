Уволившегося архитектора Ростовской области арестовали на два месяца
Суд 13 февраля отправил под арест бывшего архитектора Ростовской области Алексея Полянского, подозреваемого в превышении полномочий
Согласно решению суда, Полянский пробудет в СИЗО два месяца — до 10 апреля.
В СКР по Ростовской области уточнили обстоятельства его дела — они касаются двух эпизодов, относящихся к периоду, когда Полянский еще был главным архитектором Ростова-на-Дону.
По версии следствия, в 2010 году Полянский незаконно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. Впоследствии суд признал его не соответствующим нормам строительства.
«Это повлекло нарушение прав участников долевого строительства, денежные средства которых в сумме более 35 млн рублей были похищены», — отметили в СКР.
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Кроме того, Полянский незаконно выдал разрешение на строительство здания многофункционального назначения в пределах береговой полосы реки Дон.
Как писали Юга.ру, Полянского задержали 12 февраля. За день до этого он ушел в отставку с поста главного архитектора региона, который занимал с 2011 года.
Также задержаны были архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин и архитектор Мартыновского района Александр Корчига. Все трое подозреваются в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Напомним, что ранее в отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело о превышение должностных полномочий по пяти эпизодам. В сентябре 2018 года его осудили на 3,5 года условно и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 1,5 года. Позже защита обжаловала этот приговор. Очередное заседание по делу должно было состояться 12 февраля.
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