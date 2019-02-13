Уволившегося архитектора Ростовской области арестовали на два месяца

Суд 13 февраля отправил под арест бывшего архитектора Ростовской области Алексея Полянского, подозреваемого в превышении полномочий

Согласно решению суда, Полянский пробудет в СИЗО два месяца — до 10 апреля.

В СКР по Ростовской области уточнили обстоятельства его дела — они касаются двух эпизодов, относящихся к периоду, когда Полянский еще был главным архитектором Ростова-на-Дону.

По версии следствия, в 2010 году Полянский незаконно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. Впоследствии суд признал его не соответствующим нормам строительства.

«Это повлекло нарушение прав участников долевого строительства, денежные средства которых в сумме более 35 млн рублей были похищены», — отметили в СКР.