«Все это страшно, грустно и непонятно»: Варламов включил Адлер, Махачкалу и Коктебель в топ-10 самых жутких мест России

Блогер Илья Варламов представил рейтинг самых жутких российских городов, в которых ему довелось побывать

В своем блоге Варламов опубликовал пост под названием «10 самых жутких мест России, где я был». Он посвятил публикацию «России, от которой хочется бежать, эвакуируя всех пострадавших».

Рейтинг возглавил Омск. Вторым самым жутким местом стал район Архангельска «Сульфат». На третьем месте оказалась Махачкала. Столицу Дагестана Варламов назвал «мусорной», но отметил, что не был там пару лет — возможно, что-то изменилось в лучшую сторону. «Настоящий кошмар столицы Дагестана — это был мусор. Он тут самых разных видов. И в пакетиках, и без пакетиков, и на улице, и у переполненного контейнера во дворе. Общее у него одно — он не там, где должен быть. И обязательно коровы, которые этот мусор едят», — рассказал Варламов.

Он проиллюстрировал пост фотографиями улиц Махачкалы, на которых валяются мусорные пакеты.

«Все это страшно, грустно и непонятно. Как вот эта канализация, выходящая на замусоренный пляжный песок», — подписал фотографию Варламов.

Следом за Махачкалой идет сочинский курорт Адлер. Там блогеру не понравились громоздкие многоквартирные дома. По его словам, они выглядят так, будто их построили на гаражах, увеличив в несколько раз по вертикали.

Это не первый раз, когда Варламов выказывает недовольство Адлером: в июле он опубликовал пост, в котором раскритиковал район Сочи. «Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, когда дед из ружья стреляет в телевизор», — написал блогер, назвав Адлер символом победившего либертарианства.

Пятую и шестую топ-10 жутких мест заняли новостройки Петербурга и Саранск. Седьмым идет поселок Коктебель на юго-востоке Крыма.

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«Я много раз ездил в Коктебель в детстве. Когда-то казалось, что уж он-то с его набережной никогда не изменится к худшему. Но это только казалось», — резюмировал блогер. По его словам, Коктебель «застроили все каким-то уродством, а в море сливают канализацию».