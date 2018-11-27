«Все это страшно, грустно и непонятно»: Варламов включил Адлер, Махачкалу и Коктебель в топ-10 самых жутких мест России
Блогер Илья Варламов представил рейтинг самых жутких российских городов, в которых ему довелось побывать
В своем блоге Варламов опубликовал пост под названием «10 самых жутких мест России, где я был». Он посвятил публикацию «России, от которой хочется бежать, эвакуируя всех пострадавших».
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Рейтинг возглавил Омск. Вторым самым жутким местом стал район Архангельска «Сульфат». На третьем месте оказалась Махачкала. Столицу Дагестана Варламов назвал «мусорной», но отметил, что не был там пару лет — возможно, что-то изменилось в лучшую сторону.
«Настоящий кошмар столицы Дагестана — это был мусор. Он тут самых разных видов. И в пакетиках, и без пакетиков, и на улице, и у переполненного контейнера во дворе. Общее у него одно — он не там, где должен быть. И обязательно коровы, которые этот мусор едят», — рассказал Варламов.
Он проиллюстрировал пост фотографиями улиц Махачкалы, на которых валяются мусорные пакеты.
«Все это страшно, грустно и непонятно. Как вот эта канализация, выходящая на замусоренный пляжный песок», — подписал фотографию Варламов.
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Следом за Махачкалой идет сочинский курорт Адлер. Там блогеру не понравились громоздкие многоквартирные дома. По его словам, они выглядят так, будто их построили на гаражах, увеличив в несколько раз по вертикали.
Это не первый раз, когда Варламов выказывает недовольство Адлером: в июле он опубликовал пост, в котором раскритиковал район Сочи. «Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, когда дед из ружья стреляет в телевизор», — написал блогер, назвав Адлер символом победившего либертарианства.
Пятую и шестую топ-10 жутких мест заняли новостройки Петербурга и Саранск. Седьмым идет поселок Коктебель на юго-востоке Крыма.
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«Я много раз ездил в Коктебель в детстве. Когда-то казалось, что уж он-то с его набережной никогда не изменится к худшему. Но это только казалось», — резюмировал блогер.
По его словам, Коктебель «застроили все каким-то уродством, а в море сливают канализацию».
Десятку рейтинга жутких мест замкнули Петропавловск-Камчатский, Левобережный Магнитогорск и Карабаш.
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