«А что, так можно было?» Варламов поставил ремонт зданий в Ростове в пример Краснодару

Урбанист и архитектор Илья Варламов рассказал об удачных примерах реставрации дверей в Ростове-на-Дону

В своем блоге Варламов написал, что в Ростове силами местных жителей и градозащитников сохраняют и реставрируют оригинальные двери домов. В это же время, по его мнению, в Краснодаре оригинальные двери убирают.

«Потому что подрядчикам, выполняющим капремонт в наших городах, намного проще закупить 100 одинаковых китайских металлических дверей по 30 тыс. рублей за штуку и вставить их во все дома без разбора, будь то хрущевка или дореволюционный модерновый особняк», — говорится в публикации.

В пример Варламов привел авторов блога «МойФасад», которые объединились с жильцами, чтобы отреставрировать историческую дверь, ведущую в подъезд жилого дома М.И. Мешковой на улице Московской в Ростове. Во время ремонта дверь хотели заменить на современную, но одна из семей, живущих в подъезде, смогла отреставрировать оригинальные створки. С дверей сняли старые слои краски, зашпаклевали трещины, отшлифовали и покрасили заново.