«А что, так можно было?» Варламов поставил ремонт зданий в Ростове в пример Краснодару
Урбанист и архитектор Илья Варламов рассказал об удачных примерах реставрации дверей в Ростове-на-Дону
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В своем блоге Варламов написал, что в Ростове силами местных жителей и градозащитников сохраняют и реставрируют оригинальные двери домов. В это же время, по его мнению, в Краснодаре оригинальные двери убирают.
«Потому что подрядчикам, выполняющим капремонт в наших городах, намного проще закупить 100 одинаковых китайских металлических дверей по 30 тыс. рублей за штуку и вставить их во все дома без разбора, будь то хрущевка или дореволюционный модерновый особняк», — говорится в публикации.
В пример Варламов привел авторов блога «МойФасад», которые объединились с жильцами, чтобы отреставрировать историческую дверь, ведущую в подъезд жилого дома М.И. Мешковой на улице Московской в Ростове. Во время ремонта дверь хотели заменить на современную, но одна из семей, живущих в подъезде, смогла отреставрировать оригинальные створки. С дверей сняли старые слои краски, зашпаклевали трещины, отшлифовали и покрасили заново.
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Кроме того, в донской столице отремонтировали деревянные двери одного из подъездов доходного дома приказчика Гавриила Н. Попова на улице Горького, 64. Работы оплатил один из жильцов.
В доме купцов Паршиных на улице Серафимовича дверь практически не реставрировали, а только покрасили. По мнению Варламова, это все равно намного лучше, чем «уродливый и неуместный кусок металла».
«Друзья, берите пример с ростовчан! Не давайте вашей управляющей компании уродовать ваш дом, особенно если он представляет историческую ценность. Капремонт — не повод уничтожать историю», — заключил урбанист.
Как сообщали Юга.ру, ранее Илья Варламов раскритиковал плохие примеры реставрации зданий в центре Краснодара.
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