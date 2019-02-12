На главных архитекторов Ростова и Ростовской области завели дело о превышении полномочий

Главных архитекторов Ростова и Ростовской области, а также архитектора Мартыновского района задержали по подозрению в превышении полномочий

По версии следствия, архитекторы незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. В результате этого были нарушены права более 60 дольщиков, а их деньги похищены, сообщила 12 февраля пресс-служба СК России.

В правительстве региона «Интерфаксу» сообщили, что 11 февраля Полянский написал заявление об увольнении по собственному желанию.

На главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и архитектора Мартыновского района Александра Корчигу подозревают в превышении должностных полномочий, сообщила 12 февраля пресс-служба СК России.

Алексей Полянский стал главным архитектором Дона в 2011 году. За это время в отношении замминистра было возбуждено не одно уголовное дело, написал Donnews.

Как писали Юга.ру, в 2016 году Полянский стал фигурантом уголовного дела. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В марте 2018 года уголовное дело передали в суд.

В сентябре 2018 года Полянского осудили на 3,5 года условно и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 1,5 года. Позже защита обжаловала этот приговор. Очередное заседание по делу должно было состояться 12 февраля, пишет 161.ru.