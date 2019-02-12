На главных архитекторов Ростова и Ростовской области завели дело о превышении полномочий
Главных архитекторов Ростова и Ростовской области, а также архитектора Мартыновского района задержали по подозрению в превышении полномочий
По версии следствия, архитекторы незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. В результате этого были нарушены права более 60 дольщиков, а их деньги похищены, сообщила 12 февраля пресс-служба СК России.
На главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и архитектора Мартыновского района Александра Корчигу подозревают в превышении должностных полномочий, сообщила 12 февраля пресс-служба СК России.
Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.
В правительстве региона «Интерфаксу» сообщили, что 11 февраля Полянский написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Алексей Полянский стал главным архитектором Дона в 2011 году. За это время в отношении замминистра было возбуждено не одно уголовное дело, написал Donnews.
Как писали Юга.ру, в 2016 году Полянский стал фигурантом уголовного дела. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В марте 2018 года уголовное дело передали в суд.
В сентябре 2018 года Полянского осудили на 3,5 года условно и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 1,5 года. Позже защита обжаловала этот приговор. Очередное заседание по делу должно было состояться 12 февраля, пишет 161.ru.
Напомним, за последний год фигурантами уголовных дел стали главные архитекторы
Краснодара — Игорь Мазурок,
Армавира — Наталья Слюсарева,
Туапсинского района — Дмитрий Юхно,
Махачкалы — Магомедрасул Гитинов,
Дербента — Абулферз Ахмедханов.
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