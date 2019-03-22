Роскомнадзор заплатит 25 млн рублей за разработку системы контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Роскомнадзор в марте заказал автоматическую систему контроля за поисковыми системами и VPN-сервисами, которая должна заработать в декабре 2019 года

Компания «Главный радиочастотный центр», подведомственная Роскомнадзору, заказала разработку проекта. Автоматизированная система должна определять, блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Заявка была опубликована 19 марта на сайте госзакупок. Разработчика должны найти к 8 апреля, создать систему — к декабрю. Роскомнадзор планирует потратить на этот проект 25 млн рублей.

Ожидается, что система позволит снизить затраты ведомства на проведение круглосуточного контроля за поисковыми системами и VPN, сообщает РБК.