Роскомнадзор заплатит 25 млн рублей за разработку системы контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Роскомнадзор в марте заказал автоматическую систему контроля за поисковыми системами и VPN-сервисами, которая должна заработать в декабре 2019 года
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Компания «Главный радиочастотный центр», подведомственная Роскомнадзору, заказала разработку проекта. Автоматизированная система должна определять, блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Заявка была опубликована 19 марта на сайте госзакупок. Разработчика должны найти к 8 апреля, создать систему — к декабрю. Роскомнадзор планирует потратить на этот проект 25 млн рублей.
Ожидается, что система позволит снизить затраты ведомства на проведение круглосуточного контроля за поисковыми системами и VPN, сообщает РБК.
Как писали Юга.ру, в апреле 2018 года, пытаясь закрыть доступ к мессенджеру Telegram, Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов. В результате пострадали крупнейшие ресурсы, среди которых Google и Amazon.
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Позже РКН объяснил блокировку IP-адресов Google мерами по блокировке Telegram, а по итогам переговоров к корпорацией сказал, что взаимодействие с Google «становится более конструктивным, начат предметный диалог». В начале мая Роскомнадзор разблокировал 3,7 млн IP-адресов Google.
В декабре 2018 года Роскомнадзор решил выделить 20 млрд рублей на борьбу c Telegram.
Кто это сделает и за какие деньги?
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