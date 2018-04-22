Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

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Роскомнадзор подтвердил блокировку ряда IP-адресов Google, объяснив это мерами по блокировке мессенджера Telegram

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — объяснили в ведомстве.

Уточняется, что в реестр запрещенной информации внесены адреса, которые Telegram использует для осуществления деятельности в России.

Как сообщали Юга.ру, ранее российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к ряду сервисов Google — почте, картам, поисковику. Выяснилось, что несколько IP-адресов Google были заблокированы Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры.

В корпорации Google сообщили, что компания «разбирается в этой ситуации».

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