Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

Роскомнадзор подтвердил блокировку ряда IP-адресов Google, объяснив это мерами по блокировке мессенджера Telegram

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — объяснили в ведомстве.

Уточняется, что в реестр запрещенной информации внесены адреса, которые Telegram использует для осуществления деятельности в России.