В России ввели штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы

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Президент России Владимир Путин 27 июня подписал закон об административной ответственности для поисковых систем за предоставление ссылок на запрещенные сайты и VPN-сервисы

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В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, говорится, что невыполнение закона о невыдаче ссылок на запрещенные в стране ресурсы влечет штрафы. Для граждан штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через три месяца после официальной публикации.

В апреле Путин подписал указ о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан или юрлиц.

Как сообщали Юга.ру, в России с 1 ноября 2017 года вступил в силу закон, обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы не допускать пользователей интернета на сайты, заблокированные в стране.

Закон Интернет
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