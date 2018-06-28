В России ввели штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы
Президент России Владимир Путин 27 июня подписал закон об административной ответственности для поисковых систем за предоставление ссылок на запрещенные сайты и VPN-сервисы
В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, говорится, что невыполнение закона о невыдаче ссылок на запрещенные в стране ресурсы влечет штрафы. Для граждан штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.
Закон вступит в силу через три месяца после официальной публикации.
В апреле Путин подписал указ о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан или юрлиц.
Как сообщали Юга.ру, в России с 1 ноября 2017 года вступил в силу закон, обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы не допускать пользователей интернета на сайты, заблокированные в стране.
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