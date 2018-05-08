Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов Google

Роскомнадзор (РКН) 8 мая сообщил о снятии блокировки шести подсетей компании Google

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

С подсетей сняли блокировку, чтобы обеспечить корректную работу сторонних интернет-ресурсов, уточнили в РКН. При этом IP-адреса мессенджера Telegram, которые находятся в составе этих подсетей, полностью установлены и доступ к ним закрыт, передает RT.