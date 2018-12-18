Роскомнадзор выделит 20 млрд рублей на борьбу c Telegram
Стало известно о новой технологии блокировки мессенджера Telegram, на реализацию которой Роскомнадзор готов потратить около 20 млрд рублей
Речь идет о технологии DPI (deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»). Технологию собираются внедрить в следующем году, сообщает Русская служба «Би-би-си».
Суть новой технологии блокировки в том, что у провайдера устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует трафик и может отсекать некоторые пакеты данных, характерные для конкретных сайтов и приложений.
Источник Русской службы «Би-би-си» утверждает, что оборудование для блокировки купят за счет государства и установят на сетях крупных операторов в узловых точках рунета. Правовой основой для программы станет законопроект по изоляции российского интернета.
Для реализации программы Роскомнадзору придется запрашивать дополнительные средства: в бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов общее финансирование Роскомнадзора составляет около 8,3-8,6 млрд в год.
Как сообщали Юга.ру, старая технология борьбы с Telegram приводила к блокировке более более 16 млн IP-адресов. Из-за блокировок страдали Google и Amazon, были перебои с доступом к крупнейшим ресурсам, среди которых оказались соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify. Сам мессенджер продолжал работать, несмотря на эти блокировки.
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