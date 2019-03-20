Бывший финансовый директор футбольной «Кубани» пойдет под суд

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела против 32-летнего бывшего финансового директора футбольного клуба «Кубань»

По версии следствия, в июне 2016 года он способствовал заключению договора на поставку щебня и песка между гендиректором «Кубани» и одной из организаций. Однако финдиректор не собирался совершать сделку. Он потребовал, чтобы бухгалтерия оплатила договор и перевела на счет компании 36 млн рублей. Товар по договору не поступил.

В июле того же года Белецкий подписал товарные накладные, якобы подтверждающие поставку щебня и песка. После этого он получил перечисленные деньги, которые ранее были обналичены. От имени клуба финдиректор самостоятельно заключил договор займа со строительной компанией, на счет которой позже поступило 62 млн рублей, часть денег он планировал потратить на покупку песка и щебня.

В дальнейшем, поскольку у «Кубани» была необходимость в подборе новых игроков, Белецкий исказил сведения об обязательствах и хозяйственных операциях клуба и не отразил в данных поступившие деньги. Более того, он неофициально выплатил более 36 млн рублей шести футболистам за подписание трудовых договоров, причинив ущерб футбольному клубу, сообщили 20 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело расследовали по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Вместе со следователями расследованием занимались сотрудники краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.

Следствие собрало доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.