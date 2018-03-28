Возбуждено уголовное дело о хищении в ФК «Кубань» — ТАСС

Следственный комитет РФ проведет уголовное расследование о хищении средств в футбольном клубе «Кубань»

«Пресс-служба футбольного клуба "Кубань" традиционно не комментирует слухи и информацию анонимных источников», — прокомментировали порталу Юга.ру в клубе.

Порталу Юга.ру не удалось получить комментарий от следственного комитета и прокуратуры Краснодарского края.

Одним из фигурантов дела, которое касается хищений в «Кубани», стал исполнительный директор клуба.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

28 марта в сети появились сообщения о том, что полиция провела обыски в офисе «Кубани» и у руководителей клуба, подозреваемых в мошенничестве на сумму 40 млн рублей. Как пишет телеграм-канал «ЧП Краснодар», деньги были выделены на нужды клуба в 2016 году, но руководство «Кубани» вывело эти средства через фирмы-однодневки.

Кроме того, сообщалось об аресте финансового директора клуба Владислава Белецкого и причастности вице-губернаторов Андрея Коробки и Василия Швеца.

Как сообщали Юга.ру, в Москве в начале февраля арестовали бывшего владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.