Бывший вратарь «Кубани» Помазан потребовал от клуба 3,3 млн рублей

Бывший голкипер краснодарского футбольного клуба «Кубань» Евгений Помазан потребовал от желто-зеленых 3,3 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося клуба Евгений Слушкин сообщил о том, что претензии Помазана включили в реестр требований кредиторов, пишет «Коммерсантъ» .

Напомним, Помазан выступал за «Кубань» в сезонах 2006/07 и 2014/15. В августе 2016 года он снова вернулся в клуб, а в июне 2017-го покинул команду. Сейчас голкипер играет в калининградской «Балтике».