Бывший вратарь «Кубани» Помазан потребовал от клуба 3,3 млн рублей
Бывший голкипер краснодарского футбольного клуба «Кубань» Евгений Помазан потребовал от желто-зеленых 3,3 млн рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося клуба Евгений Слушкин сообщил о том, что претензии Помазана включили в реестр требований кредиторов, пишет «Коммерсантъ».
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Напомним, Помазан выступал за «Кубань» в сезонах 2006/07 и 2014/15. В августе 2016 года он снова вернулся в клуб, а в июне 2017-го покинул команду. Сейчас голкипер играет в калининградской «Балтике».
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ФК «Кубань» банкротом. По данным на июнь 2018 года, общая сумма долгов клуба достигла 3,2 млрд рублей.
Подробнее о банкротстве футбольного клуба читайте в нашем сюжете.
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