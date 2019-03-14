Застройщик, отозвавший разрешение на строительство многоэтажки в центре Краснодара, рассказал, что будет с проектом

Строительная компания, которая отозвала разрешение на возведение многоквартирного дома на улице Седина, рассказала о будущем проекта

Компания «Догма» планировала построить восьмиэтажный дом на пересечении улиц Седина и Карасунской. В нем должно было быть 14 квартир. В Краснодаре 1 марта утвердили проект предмета охраны и границ территории исторического поселения. Документ предусматривает ограничения на застройку центральной части города. Проектируемый дом «Догмы» не соответствовал новому правилу. В связи с этим застройщик обратился в департамент архитектуры и попросил отменить разрешение на возведение здания. Ведомство отозвало разрешение, сообщили 12 марта в пресс-службе администрации Краснодара.

Коммерческий директор СК «Догма» Георгий Лабинцев 14 марта рассказал порталу Юга.ру, что компания пока не знает, будет ли заказывать новый проект или переделывать старый. Также неизвестно, сколько этажей теперь будет в доме. «Мы ждем изменения в правилах землепользования и застройки. Как только их примут, мы будем вносить корректировки в свой проект в соответствии со всеми правилами. После всех внесенных правил будем получать новое разрешение на строительство», — пояснил он. Лабинцев отметил, что первоначально строительство должны были вести с первого квартала 2019-го по третий квартал 2020 года. После разработки нового проекта установят другие сроки начала строительства и сдачи в эксплуатацию.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 экспертная комиссия на совещании в мэрии Краснодара предложила включить 94 квартала в границы исторического центра Краснодара. Позже стало известно, что несколько кварталов из регламента рекомендовали исключить. В августе градостроительный совет представил вариант модернизации центральной части краевой столицы. Проект макета разработала группа архитекторов под руководством Юрия Щербинина. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев тогда уточнил, что высотный регламент центра города уже одобрен: он предполагает строительство зданий не выше пяти-шести этажей.