«Нынешний Краснодар напоминает Западную Африку». Историк Виталий Бондарь рассказал о настоящем и будущем краевого центра

На прошлой неделе в квартале от мэрии снесли несколько домов, которые вы в своем исследовании признали ценными. Кроме того, вы неоднократно заявляли, что до утверждения предмета охраны исторического поселения в центре нельзя вести градостроительную деятельность.

— Да, и готов это повторить. Почему строят тот же Hilton [вторая очередь отеля на углу Красной и Мира — Юга.ру], на каком основании им выдали разрешение на строительство до утверждения предмета охраны — в этом еще предстоит разбираться. В российском законодательстве, которое трансформируется постоянно, при желании всегда можно найти дыры. Но можно эти дыры искать с мотивацией сохранения наследия, а можно искать их с мотивацией, где бы чего построить и заработать денег. Мы не против развития строительного бизнеса, который в ближайшее время будет, к сожалению, стагнировать. Мы не против того, чтобы люди зарабатывали, но не ценой наследия, не ценой исторического облика.

Очень крупные застройщики терпеливо ждали, когда предмет охраны будет утвержден. В процессе нашей работы звонили архитекторы, даже чиновники, у людей было четкое понимание, что нужно дождаться, когда будет утвержден предмет охраны. Люди хотели, чтобы были установлены правила игры. А в данном случае депутат Агеев просто плюнул на это на все и снес то, что он считал нужным. Да, это его собственность. Но по-моему, любой образованный человек прекрасно понимает, что собственность обязывает. Если я купил ружье, я должен хранить его в сейфе. Если купил автомобиль, то должен соблюдать правила дорожного движения. Удивляет меня в этой ситуации гробовое молчание городской и краевой администрации. Несколько недель назад губернатор прилюдно сказал, что он поддерживает идею сохранения исторического поселения — чтобы это был действительно старый центр, который ценен для горожан. И вот сейчас в этой ситуации такое потрясающее молчание. Ведь факт вопиющий. Обратите внимание, у нас за гораздо более незначительные проступки администрация умеет нападать, а здесь тишина.

Краснодар должен меняться и в то же время сохранять границы исторического центра. Развивайте город, но оставьте его центр в покое Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Я не буду говорить, какую партию этот депутат представляет. Мне кажется, что просто порядочный человек не должен так поступать. Он не мог не знать, что разрабатывается проект предмета охраны. Он не мог не знать, что проект должен быть утвержден 1 марта. Он не мог не знать, что в этом квартале находится несколько исторически ценных градоформирующих зданий. Он намеренно это проигнорировал. Пусть это останется на его совести, но я считаю, что такой человек не должен быть депутатом и представлять интересы граждан в органах власти. Это мое мнение как гражданина. Понимаете, депутат — это максимально публичный человек. Он не должен не то что скрываться от людей, он должен искать контакт, искать варианты взаимодействия с обществом. А здесь он втихаря начал снос, прекрасно понимая, что он успевает до 1 марта.

Пресс-служба городской администрации сообщила, что эти здания были аварийными. Достаточный ли это аргумент для сноса?

— Во-первых, в нашем проекте прописано, что если исторически ценное градоформирующее здание аварийно, то допустимо его воссоздание из прежних материалов, но с усилением конструкции. Во-вторых, у меня очень большие сомнения в аварийности этих зданий. Когда мы общались с жильцами, они говорили, что к ним даже внутрь домов не заходили — пришли какие-то люди во двор и сказали, что вот это все аварийное. Но дома с толстенными — в 60 см — стенами не разваливались. Если бы это были современные халабуды, которые строят сейчас, то экскаватор разнес бы их куда быстрей.

Тем не менее собственник пообещал воссоздать здания.

— Я им давно не верю. Так же как застройщикам. Один уже обещал, что разобранный флигель Екатеринодарской крепости [участок за краевым перинатальным центром, расположенным на улице Захарова, — Юга.ру] из тех же самых кирпичей он воссоздаст. Прошло лет десять — где этот флигель? На том месте замороженный долгострой. И это один из примеров. Ну а если он [Агеев] даже что-то восстановит, то вы понимаете... У нас в крае, не только в Краснодаре, очень много, к сожалению, примеров, когда реконструируют так, что сразу видно, что это современное. В чем смысл сохранения подлинной исторической среды? В том, что человек может прикоснуться к тем же самым камням, к которым прикасались его предки. А вот эта бутафория идет от скудоумия и низкой культуры. Да, реконструкция и реставрация — это дорого, но когда речь идет о сохранении национальной идентичности, о сохранении старины, торг неуместен.

Нужно эти здания реконструировать и сохранять в подлинных материалах и объемах, а внутри делать любое наполнение. Тем более что в этом квартале никаких ограничений, за исключением высотности, нет. Если бы был не хапужнический, а цивилизованный подход, то все прекрасно бы получилось.

В 2010 году в интервью нашему изданию вы сказали, что 7-8 лет до этого город планомерно убивали. Что происходило в последние годы?

— План по-прежнему в действии, но процесс, конечно, замедлился. Почему? Ужесточилось законодательство. Раньше, как сказал один знакомый архитектор, можно было принять документ и его не исполнять. Сейчас так не получается. Чуть что — контроль, проверка и так далее. Соответственно, процесс замедлился, но не остановился.

Но что красивого и ценного в архитектурном плане построено в Краснодаре за последние годы? Все новостройки в центре города говорят о неуважении к предшественникам, о пренебрежении пространственным контекстом. У всех, кто говорит, что хочет сделать город лучше, такая возможность была. Где были те архитекторы в 90-е годы, когда отпустили вожжи после развала Советского Союза? Почему вот это все вокруг нас в центре Краснодара произошло?

Историческое поселение — это населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»). Предмет охраны исторического поселения включает в себя не только памятники архитектуры, но и исторически ценные градоформирующие объекты — здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами. Предмет охраны исторического поселения Краснодара должен быть утвержден 1 марта 2019 года. Авторами проекта документа стали эксперт АЦ «Югреставрация» Татьяна Воронина и специалисты Южного филиала Института наследия Виталий Бондарь и Оксана Маркова. Слушания по этому вопросу шли около года, в них принимали участие архитекторы, строители, чиновники и эксперты. Другой проект, разработанный мастерской архитектора Юрия Щербинина, представил в конце января 2019 года департамент по архитектуре и градостроительству администрации Краснодара. Но до итогового голосования этот вариант не дошел: его отвергли из-за большого количества замечаний и недоработок. Большинством голосов был принят проект, подготовленный АЦ «Югреставрация». Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе и, по словам руководителя краевого управления госохраны Романа Семихатского, к 1 марта приказ об утверждении предмета охраны должен быть подписан. В проект вошел 271 памятник культуры и 433 объекта ценной градоформирующей застройки. Также предмет охраны включил в себя объемно-пространственную структуру поселения, историческую планировку кварталов, композицию и силуэт застройки. Само историческое поселение исследователи ограничили 94 кварталами, расположенными в центральной части города. Главное: максимальная этажность в некоторых кварталах в границах исторического поселения составит пять этажей по периметру и шесть этажей в глубине квартала. Во многих кварталах максимальная этажность не будет превышать 3-4 этажа.

Некоторые архитекторы говорят, что сохранять одноэтажную историческую застройку во всем центре инвесторам невыгодно. Чтобы застройщик пришел и вложился в реконструкцию исторических зданий, ему нужно дать возможность построить в этом квартале площади для ведения бизнеса.

— Я повторюсь, когда мы говорим об историческом центре, торг неуместен. Если кому-то неинтересно заходить в этот квартал, пусть отойдет в сторону. Наверняка найдется бизнесмен, которому будет интересно. Он получит не 500 млн прибыли, а 150, но он зайдет и сделает что-то для своего города.

К сожалению, многие наши бизнесмены мыслят стратегиями только ближайших лет. Почему? Да просто потому, что нет стабильности в стране. А если мы думаем о будущем города, о воспитании тех, кто придет за нами, то мы должны рассуждать категориями десятилетий и столетий. Но людей с такими широкими взглядами у власти сейчас очень немного. И вот эта суетливость и сиюминутность приводит к тому, что мы теряем исторические города. Во всем мире дорожат историческими зданиями, а у нас строят, чтобы получить прибыль. И это понятно — власть должна понимать, что сам по себе бизнес никогда большой социальной ответственностью отличаться не будет. Власть должна ограничивать аппетиты бизнеса и направлять его.

Вы видели макет проекта реконструкции центра Краснодара, подготовленный мастерской Юрия Щербинина, которого вы называете своим оппонентом?

— Я не могу сказать, что муниципалитет сделал откровенную чепуху. Но в утверждаемой части они сделали те выводы, которые находятся в интересах застройщика и совершенно не вытекают из исследовательской части.

В самом начале мы сотрудничали с Щербининым, хотели помочь, но потом поняли, что по-разному смотрим на процесс, и поэтому разошлись. Его макет — замечательное произведение архитектурного творчества, но к сохранению исторического поселения он не имеет никакого отношения.

Что хотели наши оппоненты? Они хотели, чтобы мы в проекте разрешили оставлять только один внешний фасад, а изнутри пристраивать столько, сколько они хотят. Мы же по закону должны сохранять и уличный фасад, и объем. Когда говорят, что под видом старины мы хотим сохранить «клоповники» и «гнидники», это элементарная спекуляция. Надо ли снести эти «клоповники» с деревянными туалетами во дворах? Да, и никто не возражает. Если взять девять из десяти кварталов, то у нас в проекте есть ограничения только по высотности внутри квартала. В остальном делайте что хотите. Вот взять квартал № 217, по проекту исторически ценными там являются всего семь домов из всего жилого массива. На некоторых кварталах таких объектов осталось всего три-четыре, а все остальное подлежит ревитализации [дословно: возвращение к жизни — Юга.ру] и регенерации. Нам говорят, что там нет памятников. Да, памятников нет, и если бы они снесли памятник, то это статья 243 Уголовного кодекса РФ, можно на срок попасть. Но исторически ценные и градоформирующие здания там есть, и это тоже очень важная составляющая. Понимаете, памятники — это просто памятники. Историческое поселение же составляют памятники плюс фоновая застройка, состоящая из исторически ценных градоформирующих объектов. Это те самые подлинные здания, которые формируют историческую среду.

Согласно вашему проекту, в историческое поселение будет входить 94 квартала. Чем обусловлена эта цифра?

— 94 квартала — это в четыре раза меньше того, что там было изначально. Тем, кто не знал, я напомню, что Краснодар был включен в список исторических поселений РСФСР в 1990 году. Это было совместное постановление Госстроя, коллегии Министерства культуры РСФСР и президиума ВООПИК (Общество охраны памятников истории и культуры). Но границы поселения долгое время не были определены. В 2002 году был принят закон Краснодарского края № 3223, в приложении к которому были прописаны границы всех исторических поселений, находящихся на территории Краснодарского края. И на сегодняшний день, пока не вступил в силу новый документ, у нас в Краснодаре в историческое поселение входит 361 квартал. Это вся центральная часть, Всесвятское кладбище и Дубинка. Почему взяты такие границы, не объяснялось. Судя по всему, просто взяли исторический план города начала XX века. Почему осталось в четыре раза меньше кварталов? За последние годы многие кварталы просто перестали быть историческими. У нас в городе огромное количество отдельных объектов и групп диссонирующей застройки, что категорически противоречит исторической среде. Мы просто вынуждены были эти территории не включать, они не соответствуют понятию исторического поселения.

Некоторые задают вопрос, а так ли нужен этот статус исторического поселения? Не проще ли от него отказаться, тем более что памятники архитектуры никто сносить не собирается?

Представьте, что есть какой-то больной родственник и его можно вылечить. А кто-то говорит: дорого и долго его лечить, может, ну его? Вот это звучит примерно так же. Некоторые говорят: давайте из Краснодара сделаем город. И мы каждый раз объясняем, что Краснодар сложился именно таким. Если человек невысокого роста, мы же не предлагаем сделать из него великана. Да, он такой, и в этом его характер и его суть. Зачем делать из Краснодара Нью-Йорк? Тем более что наша уличная сеть совершенно не предусмотрена под высотную застройку. Только в конце 30-х — начале 40-х годов XIX века в Екатеринодаре появилось первое двухэтажное здание. Архитекторы исходили из той пространственной ситуации, которая существовала. И никто не думал нарушать двухэтажную застройку, исключая храмы, которые являлись высотными доминантами. Так было всегда. Даже советские архитекторы, которые отрицали царское наследие, очень тактично и уважительно подходили к тому, что сделали их предшественники. А посмотрите, что наваяли эти товарищи в 90-е и 2000-е годы?

В процессе подготовки проекта вы детально исследовали весь центр. Что можете сказать по итогам?

— Мы обошли весь 361 квартал, включая внутриквартальные территории. Могу сказать, что город очень сильно нуждается в том, чтобы его развивали. Раньше это понимали на уровне деклараций, теперь мы это увидели и задокументировали. Мне кажется, нынешний Краснодар напоминает Западную Африку — ощущаешь себя как в Марракеше. И застройка шестнадцатиэтажными зданиями — это не выход. Город нужно развивать иначе, и мы в процессе работы увидели перспективы этого развития. Но у нас почему-то к распределению проектов пускают определенный круг архитекторов, а ведь есть и другие архитекторы, которые видят все совершенно иначе, которые готовы работать с малой этажностью. У них глаза горят. Поэтому мы говорим — сделайте конкурс архитектурных проектов. Давайте разработаем концепцию развития исторического поселения, в которой рассчитаем, что будет с Краснодаром не через пять, а через 60 лет. Нужно идти поэтапно и не думать о том, как заработать здесь и сейчас. Судорожно ликвидировать «клоповники» — это не тот путь, по которому должен идти город. И тут же нам говорят, что нужно развивать туризм в Краснодаре, — да кто сюда поедет, если скоро все снесут?