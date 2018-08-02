Новые высотки вместо частного сектора: губернатору представили проект реконструкции исторического центра Краснодара
На заседании общественного градостроительного совета под руководством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева рассмотрели вариант модернизации центральной части Краснодара
Проект макета разработала группа архитекторов под руководством Юрия Щербинина. В него вошли 60 кварталов центра кубанской столицы из 94 планируемых к включению в границы исторического центра. Это территория, ограниченная улицам Ленина — Октябрьская — Хакурате — Седина. Именно в этих границах планируется формирование единого архитектурного облика центральной части города с учетом сохранения культурного и исторического наследия.
«Мы попытались найти решения по включению существующих высоток в историческую городскую среду», — пояснил Юрий Щербинин.
По его словам, в проекте воплощена идея соблюдения принципа «девяти кварталов» с узнаваемым силуэтом застройки, архитектурным стилем, который гармонично впишется в существующую градостроительную среду. Также предлагается снизить общую этажность по периметру квартала зданиями от 2-х до 5-ти этажей и повысить до 7–8 этажей в глубине квартала.
Кроме того, архитекторы предложили построить ряд высотных зданий, которые с точки зрения пространственного восприятия поддержали бы уже возведенные высотки.
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Губернатор отметил, что проделана огромная работа, при этом есть ряд принципиальных замечаний, над которыми предстоит поработать.
«Если мы говорим, что нужно разгрузить центр, то зачем вы его уплотняете? Да, одноэтажные старые дома нужно убирать, но не заменять высотками. Людям должно быть комфортно», — сказал глава региона.
Он также напомнил, что высотный регламент центра города уже одобрен общественным градостроительным советом и останется неизменным — выше 5-6 этажей здания не должны быть.
«Современный высотный Краснодар пусть будет в новых районах, центр сохраним таким, какой он есть. И самое главное — всю эту работу необходимо согласовывать с горожанами. Итоговое решение примут именно они», — подчеркнул Кондратьев.
Он поручил доработать проект реконструкции и сделать максимально доступным его обсуждение для жителей города, передает пресс-служба краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, экспертная группа рассматривает градостроительную ценность каждого расположенного на территории центральных кварталов здания и в итоге должна разработать градостроительный регламент исторического центра. При этом поставлена задача найти баланс между сохранением истории и возможностью развития центральной части города.
По словам мэра города Евгения Первышова, эта работа проделана на 80%.
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