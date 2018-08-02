Новые высотки вместо частного сектора: губернатору представили проект реконструкции исторического центра Краснодара

На заседании общественного градостроительного совета под руководством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева рассмотрели вариант модернизации центральной части Краснодара

Проект макета разработала группа архитекторов под руководством Юрия Щербинина. В него вошли 60 кварталов центра кубанской столицы из 94 планируемых к включению в границы исторического центра. Это территория, ограниченная улицам Ленина — Октябрьская — Хакурате — Седина. Именно в этих границах планируется формирование единого архитектурного облика центральной части города с учетом сохранения культурного и исторического наследия.

«Мы попытались найти решения по включению существующих высоток в историческую городскую среду», — пояснил Юрий Щербинин.

По его словам, в проекте воплощена идея соблюдения принципа «девяти кварталов» с узнаваемым силуэтом застройки, архитектурным стилем, который гармонично впишется в существующую градостроительную среду. Также предлагается снизить общую этажность по периметру квартала зданиями от 2-х до 5-ти этажей и повысить до 7–8 этажей в глубине квартала.

Кроме того, архитекторы предложили построить ряд высотных зданий, которые с точки зрения пространственного восприятия поддержали бы уже возведенные высотки.