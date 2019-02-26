Кондратьев предложил изымать простаивающие частные участки в пользу инвесторов, которые помогают обманутым дольщикам

На встрече с депутатами Госдумы по вопросам долевого строительства губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил изымать простаивающие земли в пользу инвесторов, решающих проблемы обманутых дольщиков

Кондратьев сообщил, что в списке долгостроев на Кубани остаются 128 многоквартирных домов. 45 из них — инвестиционно непривлекательны, и для их достройки необходимо 22 млрд рублей. Поэтому для того, чтобы привлечь к этим объектам инвесторов, для них нужно создать привлекательные условия. При этом глава региона обозначил проблему нехватки свободных земель в крае для компенсации.

«Есть земельные участки, которые находятся в частной собственности, но не используются. Необходимо внести изменения в федеральное законодательство и изымать простаивающие земли для компенсации инвесторам, которые решают проблемы обманутых дольщиков», — предложил Кондратьев.