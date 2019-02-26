Кондратьев предложил изымать простаивающие частные участки в пользу инвесторов, которые помогают обманутым дольщикам
На встрече с депутатами Госдумы по вопросам долевого строительства губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил изымать простаивающие земли в пользу инвесторов, решающих проблемы обманутых дольщиков
Кондратьев сообщил, что в списке долгостроев на Кубани остаются 128 многоквартирных домов. 45 из них — инвестиционно непривлекательны, и для их достройки необходимо 22 млрд рублей. Поэтому для того, чтобы привлечь к этим объектам инвесторов, для них нужно создать привлекательные условия. При этом глава региона обозначил проблему нехватки свободных земель в крае для компенсации.
«Есть земельные участки, которые находятся в частной собственности, но не используются. Необходимо внести изменения в федеральное законодательство и изымать простаивающие земли для компенсации инвесторам, которые решают проблемы обманутых дольщиков», — предложил Кондратьев.
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Таким образом, пояснил губернатор, край сможет поддержать добросовестных инвесторов, которые согласны достраивать заведомо убыточные объекты. Собственнику или арендатору земли при этом предоставят компенсации в рамках государственной стоимости земли.
По словам Кондратьева, в 2018 году из перечня проблемных объектов на Кубани исключили более 40 домов, в этом году планируется сдать не менее 18 долгостроев.
Руководитель рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский отметил, что предложение Кондратьева рассмотрят на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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