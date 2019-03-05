В Краснодаре хотят создать еще три промышленных парка
Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал о планах по развитию промышленных парков в городе
Читайте также:
На ежегодном отчете он сообщил, что сейчас в Краснодаре реализуют два проекта промышленных зон. Еще три зоны находятся в стадии проработки и подготовки.
В поселке Дорожном уже работает индустриальный парк «Краснодар» площадью 236 га, у него мультиотраслевая специализация. В парке могут работать более 2,6 тыс. человек.
Индустриальный парк «Компрессорный» на Ростовском шоссе, 14/2 специализируется на сельскохозяйственном машиностроении, металлообработке, мебельном и полимерном производстве. На площади 22 га могут работать 800 человек.
На улице Тихорецкой хотят создать «Восточную промышленную зону» с мультиотраслевой специализацией. Площадь первой очереди достигает 66,4 га, второй — 330 га. В парке создадут 2 тыс. рабочих мест.
Читайте также:
В районе станицы Старокорсунской могут построить Агропромышленный парк, где будут заниматься пищевым и перерабатывающим производством. На площади 251 га смогут работать 3 тыс. человек.
Также мэр рассказал о проекте промышленной площадки «ЗИП». Там смогут заниматься полиграфическим и мебельным производством, металлообработкой и легкой промышленностью. На площадм 10,63 га сможет работать 1 тыс. челвоек.
Первышов отметил, что в 2018 году краснодарские промпарки на три года освободили от налога на землю.
Как сообщали Юга.ру, инвестиционное соглашение о создании индустриального парка в станице Старокорсунской подписали в 2015 году на инвестфоруме в Сочи. Программа развития проекта рассчитана до 2020 года. В 2017 году проходили публичные слушания по строительству промпарка.
Промышленный парк в районе поселка Дорожного запустили в декабре 2018 года. Фоторепортаж с открытия можно посмотреть здесь.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.