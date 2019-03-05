В Краснодаре хотят создать еще три промышленных парка

Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал о планах по развитию промышленных парков в городе

Читайте также: На Кубани зарегистрировали первый промышленный кластер

На ежегодном отчете он сообщил, что сейчас в Краснодаре реализуют два проекта промышленных зон. Еще три зоны находятся в стадии проработки и подготовки. В поселке Дорожном уже работает индустриальный парк «Краснодар» площадью 236 га, у него мультиотраслевая специализация. В парке могут работать более 2,6 тыс. человек.

Индустриальный парк «Компрессорный» на Ростовском шоссе, 14/2 специализируется на сельскохозяйственном машиностроении, металлообработке, мебельном и полимерном производстве. На площади 22 га могут работать 800 человек. На улице Тихорецкой хотят создать «Восточную промышленную зону» с мультиотраслевой специализацией. Площадь первой очереди достигает 66,4 га, второй — 330 га. В парке создадут 2 тыс. рабочих мест.

Читайте также: В Адыгее построят индустриальный парк за 4 млрд рублей

В районе станицы Старокорсунской могут построить Агропромышленный парк , где будут заниматься пищевым и перерабатывающим производством. На площади 251 га смогут работать 3 тыс. человек.

Также мэр рассказал о проекте промышленной площадки «ЗИП» . Там смогут заниматься полиграфическим и мебельным производством, металлообработкой и легкой промышленностью. На площадм 10,63 га сможет работать 1 тыс. челвоек.

Первышов отметил, что в 2018 году краснодарские промпарки на три года освободили от налога на землю.