Форвард «Краснодара» Ари сделал татуировку с картой России — без Крыма и Калининграда

Краснодарский край

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Футболист «Краснодара» Ари в ночь на 7 марта выложил в своем инстаграме татуировку со странами, за которые играл

Нападающий «быков» Ари набил в правой части спины татуировку, на которой изображены карты четырех стран. По замыслу, самолет вылетает из родной футболисту Бразилии в Швецию, где он провел один год. Оттуда он отправляется в Нидерланды, где Ари играл три года, и далее в Россию, где спортсмен живет почти десять лет.

Читайте колонку Алексея Андронова:

Рядом с пунктирными линиями, которые сопровождают полет лайнера, написан год перехода в клуб и город. Также на каждой стране нарисованы кубки, которые символизируют завоеванные награды.

В комментариях к посту пользователи заметили, что на карте России нет Крыма, Курильских островов и Калининграда.

Ари — российский и бразильский футболист, нападающий «Краснодара» и сборной России. Начал играть в России в начале 2010 года за московский «Спартак». Летом 2013-го футболист перешел в состав черно-зеленых.

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В феврале 2017 года форварда арендовал «Локомотив» до конца сезона, а в июне столичный клуб продлил срок аренды на год. В составе красно-зеленых Ари выиграл Кубок России сезона-2016/17 и стал чемпионом страны того же года.

В июне 2018 года 32-летний спортсмен вернулся в стан «быков». 

Летом 2018 года Ари стал гражданином РФ и перестал считаться легионером. В ноябре он получил вызов в сборную России и впервые сыграл в составе национальной команды.

ФК «Краснодар» Футбол
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