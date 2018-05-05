«Локомотив» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России впервые за 14 лет

Футбольный клуб «Локомотив Москва» 5 мая провел матч 29-го тура российской премьер-лиги против петербургского «Зенита»

Игра прошла на «РЖД Арене» в Черкизове и завершилась со счетом 1:0.

Команда Юрия Семина набрала 60 очков и за тур до конца сезона оторвалась на 6 очков от идущего вторым «Спартака», у которого в запасе остается две игры. Таким образом, «Локомотив» впервые за 14 лет выиграл чемпионат страны, передает RT.

В последнем матче игрового года железнодорожники 13 мая сыграют в гостях у тульского «Арсенала».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне чемпионом России впервые с 2001 года стал «Спартак», досрочно обеспечивший себе победу в 27-м туре. «Локомотив» взял Кубок России. В матче за Суперкубок красно-белые оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали этот трофей.