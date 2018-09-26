«Краснодар» собрался бороться за чемпионство? И может ли Ари стать губернатором?

Спортивный журналист Алексей Андронов анализирует прошедший 24 сентября матч «Крылья Советов» — «Краснодар» и все, что произошло на поле и в соцсетях болельщиков.

Алексей Андронов

С удовольствием выслушал бы ответ Сергея Николаевича Галицкого на вопрос из заголовка, но думаю, что он бы от него тактично ушел. После матча с «Крыльями Советов» подобная мысль не является крамольной. Очень многое в игре «быков» прояснит матч с «Зенитом» 7 октября. Для петербуржцев так и вообще он рискует стать главным в первом круге, в котором они пока что накапливают солидный отрыв. Но если «Краснодару» удастся вставить палку в безжалостное пока что петербургское колесо — это уже будет настоящая заявка!

Матч в Самаре пока тянет на предварительную. Удивительное спокойствие, готовность ждать, терпеть, настойчивость в поиске своего шанса — мы это видели и раньше. Но именно против «Крыльев Советов» «Краснодар» показал практически абсолютное воплощение в жизнь собственных возможностей. Терпение в данном случае стало ключевым аспектом игры. Его не хватило Тахиру Холикбердиеву, ресторатору и, пожалуй, самому известному болельщику «Краснодара», призвавшему «заменить Ари и больше никогда его не выпускать». Российский бразилец сразу же забил дважды, после чего призыв в твиттере звучал уже иначе: «Ари в губернаторы Краснодарского края». Заметно, что за время дисквалификации Ари соскучился по игре, на этот раз подчинил эмоции игровому содержанию и в ключевой момент, когда хозяева поля стали уставать, «сделал разницу». При этом оба гола Ари были по-настоящему эстетскими (что, как известно, особенно ценится в «Краснодаре»).

Игра с «Крыльями Советов», уверен, изначально была для «Краснодара» особенной — самарский клуб возглавляет Андрей Тихонов, входивший в тренерский штаб Олега Кононова и наверняка знающий о «быках» несколько больше, чем любой другой тренер в премьер-лиге. И пусть состав «Краснодара» за прошедшие годы сильно изменился, в нем успел поработать не схожий с Кононовым по тренерской философии Игорь Шалимов — Тихонов точно знает, на каких базисах построена игра команды. Тем более что работал он вместе с Олегом Фоменко — бессменным тренером «быков», который сейчас, в силу отсутствия у Мурада Мусаева необходимой лицензии, вообще формально является главным тренером. Но знать не значит использовать. Пока самарцам хватало сил, они более-менее справлялись. Но потом их тактический рисунок стал расползаться по швам, и этот момент очень четко уловил соперник. Довольно длинная успешная серия обеспечила «Краснодару» уверенность в собственных силах, и, оттолкнувшись от нее, он был очень хладнокровен в реализации моментов.

Пожалуй, единственный матч, в котором «Краснодар» не смог реализовать созданное в приемлемой мере, — игра со «Спартаком». Она же — последняя неудачная. Она же — «бенефис» Ари. Как это порой бывает в спорте, нервный срыв «распустил» и бразильца, и команду. Играя со «Спартаком» в состоянии совершенной закрепощенности, потерпев крайне обидное поражение (которое, кстати, было отмечено и громкой перепалкой Сергея Галицкого с представителями СМИ, и еще более громкой реакцией Тахира Холикбердиева, после чего болельщики «Спартака» флешмобом обрушили рейтинг его заведений в интернете), «Краснодар», казалось в тот момент, сбился с пути. Жизнь показала, что в тот момент он на него встал. Вопрос, сформулированный в заголовке, пока что все-таки больше вопрос. Предположением он может стать только в октябре, когда «Краснодар» пройдет через матчи с «Севильей» и «Зенитом». Сейчас команда находится в комфортном для себя состоянии (как это называет Юрий Семин — в теплой ванне), у нее все получается, ей благоволит удача. Сколько это будет продолжаться — никто не знает. У двух последних чемпионов, «Спартака» и «Локомотива», удача была в союзниках весь сезон. Возможно, история повторится?