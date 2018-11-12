Форвард «Краснодара» Ари вызван в сборную России на ноябрьские матчи

Нападающего «Краснодара» Ари вызвали в состав национальной сборной России по футболу на последние матчи 2018 года

Ари уже прибыл в расположение команды, сообщила 12 ноября пресс-служба сборной в твиттере .

Некоторые из игроков приехали на сбор с проблемами со здоровьем, отметили в пресс-службе. Таким образом, медицинский штаб принял решение оставить нападющего «Зенита» Артема Дзюбу в Москве для лечения травмы колена, которую он получил несколько дней назад и усугубил во время матча с ЦСКА 11 ноября.

Ари стал играть в России в начале 2010 года за московский «Спартак». Летом 2013 футболист стал игроком черно-зеленых. В феврале 2017-го его арендовал «Локомотив» до конца сезона, а в июне столичный клуб продлил срок аренды на год. В составе красно-зеленых Ари выиграл Кубок России сезона-2016/17 и стал чемпионом страны в прошлом сезоне.

В апреле 2017 года агент футболиста заявил , что Ари точно не вернется в «Краснодар», однако в июне он все-таки вернулся и принял участие в предсезонной подготовке команды.

Нападающий "Краснодара" Ари вызван в сборную России! Игрок уже прибыл в расположение команды. pic.twitter.com/ZGfRgg1Xui

Напомним, команда Станислава Черчесова в 2018 году проведет два матча. Один из них пройдет 15 ноября, где россияне встретятся со сборной Германии в Лейпциге, второй состоится в Сольне — Россия в рамках Лиги наций УЕФА сыграет со Швецией.

Как писали Юга.ру, тренерский штаб сборной России по футболу 5 ноября огласил состав национальной команды на заключительные матчи. Сбор приглашенных игроков начался 12 ноября в Новогородске.