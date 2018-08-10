Футболист «Краснодара» Ари перестал считаться легионером в чемпионате России

В Доме футбола 9 августа прошло заседание комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков

На сайте РФС сообщается, что комитет принял решение удовлетворить заявление «Краснодара» о снятии статуса легионера с нападающего Арикленесс Да Силва Ферейра (Ари), который в конце июля стал гражданином России.

В матче 3-го тура премьер-лиги против «Уфы» бразильский футболист сможет выйти на поле как россиянин.

Напомним, в 2014 году Ари женился на россиянке и начал процедуру оформления российского паспорта. В 2015-м агент футболиста рассказал, что Ари мечтает сыграть за Россию на Евро-2016 и чемпионате мира 2018 года, а сам форвард заявил, что не выпрашивает место в сборной России.

Как сообщали Юга.ру, Ари начал играть в России в начале 2010 года в составе московского «Спартака». В августе 2013-го бразилец перешел в «Краснодар». Последние полтора сезона Ари провел в аренде у «Локомотива», с которым выиграл Кубок России и стал чемпионом страны.

В июне 2018 года 32-летний футболист вернулся в «Краснодар».