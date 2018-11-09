Очередная волевая! Уступая по ходу, «Краснодар» вырывает победу!

Спортивный журналист Алексей Андронов анализирует победный для ФК «Краснодар» домашний матч, в котором команда 8 ноября одолела бельгийский «Стандард».

Алексей Андронов

— «Вы специально для зрителей создаете такие сценарии?» — спросил репортер Мурада Мусаева после матча. Рулевой «Краснодара» сдержанно улыбнулся: «Думаю, люди приходят за зрелищем, и я рад, что мы его дарим публике». Уверен, что если бы «Краснодар» не забил второй мяч, не прозвучало бы ни вопроса, ни ответа. Но он забил.

Теперь физподготовку «быков» прямо-таки нужно изучать специально и особенно. Играя довольно узкой обоймой игроков, потеряв уже по ходу сезона Смолова и Мамаева, на которых рассчитывали перед стартом, — «Краснодар» не только держит темп, но и регулярно добавляет в концовках игр. Более всего матч со «Стандардом» напоминал игру с ЦСКА. Тогда решающие голы также были забиты дуплетом, но в этот раз вряд ли можно сказать, что знаменитый в прошлом вратарь Мишель Прюдомм провел неудачные замены.

Евгений Ловчев, разбиравший игру «Краснодар» — «Стандард» на телевидении, несколько раз повторил слово «наслаждение», живописуя и голевые атаки, и в целом игровое кредо «быков». С ним не поспоришь. «Краснодар» действительно получает большое удовольствие от игры. А уж от такой, с волевой победой, и подавно. Даже критиковать кого-либо крайне неловко. Хотя придется. Но начнем с позитива.

Я несколько раз посмотрел повтор гола Сулейманова и каждый раз приходил в восторг от действий 18-летнего Шапи по ходу этой атаки. Попасть в офсайд было легче легкого, но на повторах видно, как четко молодой футболист эту линию отслеживает и как делает несколько шагов назад буквально перед пасом на гол. Высший класс! Если кто не помнит — бельгийцы времен еще даже не Прюдомма, а Пфаффа в 80-е годы прошлого века славились именно успешным исполнением искусственного офсайда, для многих команд эта ловушка становилась непреодолимым препятствием. Думаю, Геретс, Клийстерс и другие ветераны оценили бы маневр Шапи. Оценим и мы — по не забытой еще Шапи шкале. 5 баллов! Великолепной была и вторая голевая комбинация «Краснодара», в которой Ари тонко и четко сыграл на партнера. Говорят, нападающие — эгоисты? Да что вы говорите? Ари будто на спор задался целью все-таки сыграть за сборную России и каждый раз предъявляет миру все новые грани своего таланта.

Общий сценарий матча повторил льежский — только в обратную сторону. Тогда волевую победу одержали бельгийцы, теперь это сделал российский клуб. И очень вовремя. Теперь нужно дома обыграть рассыпающийся буквально по ходу турнира и его отдельных матчей «Акхисар Беледиеспор», и тогда выезд в гости к «Севилье» может стать формальностью. Хотя я сомневаюсь, что кому-то в нынешнем «Краснодаре» будет неинтересно сразиться с многократным победителем Лиги Европы всерьез. Поздравляя «Краснодар» с победой, все же нельзя совсем удержаться от критики. Тем более что проблема, о которой пойдет речь, становится для наших разборов матчей традиционной. Речь о стандартах, которые постоянно приводят к неприятностям для «Краснодара». Казалось, учитывая отсутствие Станислава Крицюка и Андрея Синицына и появление на поле в основном составе 19-летнего Матвея Сафонова, защитники должны были быть особенно внимательны при угловых. Но этого не случилось, и каждый стандарт «Стандарда» заставлял нервничать. В плотном графике матчей Мусаеву непросто будет решить эту проблему, но впереди перерыв на матчи сборных, и как раз тут он очень кстати. Прежде всего для спокойного осмысления тренерами происходящего.

Забавно, что теперь «Краснодару» предстоит провести шесть (!) домашних матчей подряд. Единственный оставшийся выезд — как раз Севилья. Подобное расписание — нонсенс для любой страны. Но не для России. Игра с «Енисеем» должна была быть гостевой, но в итоге принято решение «поменяться кругами». Для налетавшегося, наездившегося и наигравшегося «Краснодара» это большое подспорье. Практически месяц Мусаев и его команда не будут покидать пределы родного города. Непобедимых или хотя бы просто громких соперников в ближайшем списке не наблюдается, так что стоит ожидать некоторого качественного рывка от команды. Планомерная подготовка — то, чего часто не хватает командам, играющим на два или три фронта. Шестиматчевая домашняя серия (а с учетом игр против «Ростова» и «Севильи» она вообще становится восьмиматчевой) — невероятное преимущество, не воспользоваться которым будет просто грешно.