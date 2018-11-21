Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций

Футболисты сборных Швеции и России 20 ноября провели матч 6-го тура Лиги наций УЕФА

Игра состоялась в Стокгольме на «Френдс-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72).

В составе российской команды выступили игрок «Ростова» Алексей Ионов, а также футболисты «Краснодара» Юрий Газинский и Ари. Со сборной Швеции сыграли полузащитник «быков» Виктор Классон и бывший капитан краснодарской команды Андреас Гранквист.

По итогам матча Швеция с 7 очками заняла первое место в группе 2 и вышла в дивизион A Лиги наций. Россия также набрала 7 очков, но уступила Швеции по личным встречам.