На матч «Краснодар» — «Валенсия» раскупили все билеты
ФК «Краснодар» 7 марта сообщил о том, что все билеты на домашний матч Лиги Европы с испанской «Валенсией» проданы
Игра пройдет 14 марта в 20:55 на стадионе «Краснодар». Это будет второй матч черно-зеленых против испанского клуба.
В соцсетях «быков» днем 7 марта появилась информация о том, то на игру продали все 35 тыс. 74 билетов. Напомним, продажи билетов стартовали 23 февраля.
В инстаграме черно-зеленых объяснили новые правила, согласно которым болельщики смогут пройти на стадион только по удостоверению личности и с предъявлением карты болельщика.
«Мы понимаем, что по одной карте вы могли приобрести до трех дополнительных билетов, поэтому разъясняем: если ваши билеты не будут (не были) замечены в перепродаже, то вам не о чем волноваться. Каждый, кто пойдет на стадион по вашим дополнительным билетам, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сказано в посте.
Болельщиков, которые купили билет с рук, попросили обратиться в кассу. Таких зрителей все равно пустят на игру, однако после матча карту человека, на которую были куплены билеты, внесут в черный список. Таким образом перекупщики навсегда лишатся возможности попасть на стадион «Краснодар».
Как сообщали Юга.ру, 22 февраля «Краснодар» сыграл вничью с немецким «Байером» и вышел в 1/8 Лиги Европы, где встретится с испанской «Валенсией». Первая игра пройдет в гостях 7 марта в 23:00.
В матче не примет участие игрок «быков» Иван Игнатьев. По словам главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, 20-летний форвард не полетел в Испанию, потому что «футбол для него не на первом месте».
Ранее стало известно, что в заявку испанцев включили полузащитника сборной России Дениса Черышева.
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Все билеты проданы на матч #КраснодарВаленсия! �� Напоминаем, что для прохода на этот поединок нужно обязательно иметь при себе удостоверение личности, а также карту болельщика/абонемент. Вместе с тем мы понимаем, что по одной карте вы могли приобрести до трех дополнительных билетов, поэтому разъясняем �� если ваши билеты не будут (не были) замечены в перепродаже, то вам не о чем волноваться. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Каждый, кто пойдет на стадион по вашим доп. билетам, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Если вы всё же приобрели билет у незнакомого лица и переплатили за него, то просим вас обратиться в кассу нашего стадиона, чтобы зафиксировать этот факт. При этом мы дадим вам возможность посетить игру, а после матча билет будет изъят, карта лица, ФИО которого будут значится в билете - заблокирована, а данный гражданин навсегда вносится в чёрный список и лишается возможности попасть на стадион ФК «Краснодар» @fckrasnodarstadium.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ЛЕ #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе #SoldOut
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