На матч «Краснодар» — «Валенсия» раскупили все билеты

ФК «Краснодар» 7 марта сообщил о том, что все билеты на домашний матч Лиги Европы с испанской «Валенсией» проданы

Игра пройдет 14 марта в 20:55 на стадионе «Краснодар». Это будет второй матч черно-зеленых против испанского клуба. В соцсетях «быков» днем 7 марта появилась информация о том, то на игру продали все 35 тыс. 74 билетов. Напомним, продажи билетов стартовали 23 февраля.

В инстаграме черно-зеленых объяснили новые правила, согласно которым болельщики смогут пройти на стадион только по удостоверению личности и с предъявлением карты болельщика.

«Мы понимаем, что по одной карте вы могли приобрести до трех дополнительных билетов, поэтому разъясняем: если ваши билеты не будут (не были) замечены в перепродаже, то вам не о чем волноваться. Каждый, кто пойдет на стадион по вашим дополнительным билетам, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сказано в посте. Болельщиков, которые купили билет с рук, попросили обратиться в кассу. Таких зрителей все равно пустят на игру, однако после матча карту человека, на которую были куплены билеты, внесут в черный список. Таким образом перекупщики навсегда лишатся возможности попасть на стадион «Краснодар».