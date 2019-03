На матч «Краснодар» — «Валенсия» раскупили все билеты

View this post on Instagram

Все билеты проданы на матч #КраснодарВаленсия! Напоминаем, что для прохода на этот поединок нужно обязательно иметь при себе удостоверение личности, а также карту болельщика/абонемент. Вместе с тем мы понимаем, что по одной карте вы могли приобрести до трех дополнительных билетов, поэтому разъясняем если ваши билеты не будут (не были) замечены в перепродаже, то вам не о чем волноваться. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Каждый, кто пойдет на стадион по вашим доп. билетам, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Если вы всё же приобрели билет у незнакомого лица и переплатили за него, то просим вас обратиться в кассу нашего стадиона, чтобы зафиксировать этот факт. При этом мы дадим вам возможность посетить игру, а после матча билет будет изъят, карта лица, ФИО которого будут значится в билете - заблокирована, а данный гражданин навсегда вносится в чёрный список и лишается возможности попасть на стадион ФК «Краснодар» @fckrasnodarstadium.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ЛЕ #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе #SoldOut