ФК «Краснодар» запустил продажу билетов на матч с «Валенсией»

«Краснодар» 23 февраля запустил продажу билетов на матч с «Валенсией»

В твиттере краснодарской команды сообщается, что первыми возможность купить билеты получают владельцы полных сезонных абонементов. С 1 марта начинается продажа для владельцев карт болельщика. В свободную продажу билеты поступят с 9 марта. Матч против «Валенсии» состоится 14 марта в 20:55.

Как сообщали Юга.ру, оппонент «Краснодара» определился 22 февраля во время жеребьевки команд-соперников 1/8 финала Лиги Европы по футболу. За выход в 1/4 финала поборется еще один российский клуб — «Зенит», он сыграет с испанским «Вильяреалом».