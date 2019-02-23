ФК «Краснодар» запустил продажу билетов на матч с «Валенсией»

Краснодарский край

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«Краснодар» 23 февраля запустил продажу билетов на матч с «Валенсией»

В твиттере краснодарской команды сообщается, что первыми возможность купить билеты получают владельцы полных сезонных абонементов. С 1 марта начинается продажа для владельцев карт болельщика. В свободную продажу билеты поступят с 9 марта.

Матч против «Валенсии» состоится 14 марта в 20:55.

Колонка Алексея Андронова:

Как сообщали Юга.ру, оппонент «Краснодара» определился 22 февраля во время жеребьевки команд-соперников 1/8 финала Лиги Европы по футболу. За выход в 1/4 финала поборется еще один российский клуб — «Зенит», он сыграет с испанским «Вильяреалом».

«Быки» вышли в 1/8 финала Лиги Европы второй раз в своей истории.

Краснодар ФК «Краснодар» Футбол

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