«Краснодар» сыграл с «Байером» вничью и вышел в 1/8 Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» забили гол «Байеру» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 1:1. «Быки» вышли вперед в конце второго тайма — гол в ворота хозяев на 85-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов. Соперник отыгрался через две минуты — из штрафной пробил Чарлес Арангис.