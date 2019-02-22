«Краснодар» сыграл с «Байером» вничью и вышел в 1/8 Лиги Европы
Краснодарский край, Вся Россия, В мире Елена Лободина
Футболисты «Краснодара» забили гол «Байеру» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 1:1. «Быки» вышли вперед в конце второго тайма — гол в ворота хозяев на 85-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов. Соперник отыгрался через две минуты — из штрафной пробил Чарлес Арангис.
Первый матч, прошедший 14 февраля в Краснодаре, также закончился ничьей (0:0), но за счет гола на чужом поле в следующую стадию турнира вышел «Краснодар».
Напомним, спортивный комментатор и ведущий Василий Уткин обещал сбрить бороду, если «Краснодар» пройдет «Байер».
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