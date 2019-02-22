Соперником «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы стала «Валенсия»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В швейцарском Ньоне 22 февраля прошла жеребьевка команд-соперников 1/8 финала Лиги Европы по футболу

Соперником «Краснодара» в очередной стадии турнира станет «Валенсия». Первая игра сосотоится 7 марта в Испании, второй поединок пройдет 14 марта в Краснодаре. — 20:55 или 23:00 (мск).

За выход в 1/4 финала поборется еще один российский клуб — «Зенит». По итогам жеребьевки ему выпал испанский «Вильяреал».

Состав пар 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19:

«Челси» — «Динамо Киев»
«Айнтрахт» — «Интер»
«Динамо Загреб» — «Бенфика»
«Наполи» — «Зальцбург»
«Валенсия» — «Краснодар»
«Севилья» — «Славия»
«Арсенал» — «Ренн»
«Зенит» — «Вильяреал»

Обладатель кубка Лиги Европы определится 29 мая в финальном матче, который пройдет в Баку.

Как сообщали Юга.ру, в 1/16 финала евротурнира «Краснодар» дважды сыграл вничью с немецким «Байером», однако благодаря голу, накануне забитому на выезде, «быки» второй раз в своей истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

ФК «Краснодар» Футбол

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