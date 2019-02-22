«Быкам» «аспирин» не помеха. Как «Краснодар» прошел «Байер» в Лиге Европы

Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о выходе ФК «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы и о том, почему он совершенно не случаен.

Алексей Андронов

— Лично для меня вчера не случилось никакой сенсации. Я и в качестве консультации по части ставок советовал обратиться к варианту «Краснодар» +1,5, допускающему даже проигрыш с разницей в один мяч. Совершенно не понял, с чего «Байер» вдруг стал ужасным и пугающим. Обыграл «Баварию»? Во-первых, это бывает. Во-вторых с нынешней «Баварией» это не больно-то удивительно. И вообще идут годы, даже десятилетия, меняются тренеры, игроки, а «Байер» остается прежним. Он может обыграть кого угодно. И (порой внезапно) кому угодно проиграть. По-моему, из первой встречи в Краснодаре тренер «быков» Мурад Мусаев сделал абсолютно правильные выводы. Нашел главную проблемную точку своего оппонента. Как это ни покажется кому-то смешным — это игра «Байера» в атаке. Леверкузен и так-то любил контролировать мяч, а при новом тренере, голландце Босе — возвел эту игровую добродетель в ранг абсолюта. Проблема, однако, в том, что у «Байера» очень мало истинной остроты в атаке. Он увлекается этим самым контролем настолько, что забывает о том, что в футболе есть ворота. Лобановский называл это «умением команды переключиться с ведения игры на достижение результата». Вам вполне может не нравиться эта формулировка, но она довольно точна. По сути, у «Байера» сегодня вообще нет забивного форварда. Какими были Кисслинг или Чичарито. Основную угрозу воротам соперника несут полузащитники. Это и увидел Мусаев. И сумел выстроить игру своей команды так, чтобы ярчайшей звезде «Байера» Юлиану Брандту просто некуда было двигаться с мячом, и не с кем было его разыгрывать.

Вопреки ожиданиям многих, с первых минут на поле не появился отбывший дисквалификацию Газинский. Видимо, Мусаев решил не разбивать обнаружившую некоторые взаимодействия тройку Олссон-Перейра-Каборе. Работать в обороне пришлось много, и сил на весь матч, им, естественно, не хватило. Но в целом именно деятельность этой линии не позволила «Байеру» доминировать между штрафными. Еще один возвращенец — Рамирес, естественно, оказался в старте. Все-таки Стоцкому играть на фланге обороны сложновато, а новичок команды Скопинцев на еврокубки не заявлен. Игравший когда-то в Германии Рамирес действовал с большим желанием, и явно усилил свой фланг. Настолько, что затрещал противоположный. Сыгравший в Краснодаре очень сильно Петров на этот раз оказался подавлен Бэйли и постоянно подключавшимся к атакам Венделлом. Но подключения подключениями, а настоящих голевых моментов «Байер» создавал мало. Немцам очень не хватало Бельараби, но жаловаться в футболе на травмы давно стало неприличным. Тем более, что у «Краснодара» так и не пришел в себя Ари, да и Крицюка в воротах вынужденно заменил Сафонов. Заменил, кстати, очень уверенно. Успешное появление в составе клубных воспитанников уже никого не удивляет, да и Сафонов не в первый раз вышел на поле в этом сезоне, но все-таки это должно быть отмеченным. Поразительна та точность, с которой Мусаев управляет игрой. В частности, запуская в нее Магомеда-Шапи Сулейманова. Именно его выход во втором тайме в итоге стал решающим моментом игры. При этом каждый раз Шапи обнаруживает какие-то новые грани своего таланта. На сей раз при штрафном (совершенно необязательном, «привезенным» вышедшим на замену Баумгартлингером) «Краснодар» расставился так, что все ждали удара на силу от Рамиреса. Ждал и вратарь немцев Градецки, не успевший в итоге закрыть ближний угол.

Победный счет держался всего пару минут — Арангис после углового («Байер» подал их более 10) попал в дальний угол. «Байер» начал штурм, довольно бестолковый, но, тем не менее волнующий. И вот тут-то стало ясно, каков подлинный настрой «быков» на эту встречу. Литовская бригада арбитров (большой успех для них — работать на такой ответственной игре) назначала один угловой за другим. Сначала не выдержал Мусаев, начавший прессовать резервного арбитра. За ним — начальник команды Александр Ермохин. По телевидению этого, скорее всего, не показали, но подле скамейки «Краснодара» было по-настоящему жарко. «Быки» очень хотели добиться этого успеха. И добились его совершенно заслуженно.