Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире своего шоу после победы «Краснодара» над «Байером»
Спортивный комментатор и ведущий Василий Уткин сдержал обещание и сбрил бороду после выхода ФК «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы
Такое обещание Уткин дал 12 февраля в эфире программы «Футбольный клуб». Он предположил, что «быки» не смогут одолеть в 1/16 финала немецкий «Байер». В противном случае обязался сбрить свою бороду.
«Краснодар» все же прошел «Байер» и вышел в 1/8 финала турнира.
25 февраля Уткин побрился в эфире «Футбольного клуба» на своем канале в YouTube — прямо во время обсуждения победы «быков» и других новостей. Он признался, что его уже четыре дня атакуют в соцсетях, спрашивая, когда же он побреется.
«Я, честно говоря, не очень верил в этот клуб и думал, что "Байер" спокойно победит "Краснодар", поскольку находится в очень хорошей спортивной форме. (…) Должен сказать, что игра "Краснодара" меня до глубины души удивила», — сказал Уткин.
Ранее Уткин уже давал обещания побриться наголо (к примеру, в случае, если вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не сумеет отстоять на ноль в матче с нидерландским ПСВ), но обещаний не сдерживал, объясняя, что шутил.
«Да это же шутка была! Я же далеко не в первый раз пишу про то, что побреюсь наголо. Но ни разу, если заметили, этого не сделал», — сказал тогда Уткин.
В этот раз об обещании ему напомнили сами «быки», предложив предоставить бритву и годовой запас лезвий от партнера.
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