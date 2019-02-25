Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире своего шоу после победы «Краснодара» над «Байером»

Спортивный комментатор и ведущий Василий Уткин сдержал обещание и сбрил бороду после выхода ФК «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы

Такое обещание Уткин дал 12 февраля в эфире программы «Футбольный клуб». Он предположил, что «быки» не смогут одолеть в 1/16 финала немецкий «Байер». В противном случае обязался сбрить свою бороду.

«Краснодар» все же прошел «Байер» и вышел в 1/8 финала турнира. 25 февраля Уткин побрился в эфире «Футбольного клуба» на своем канале в YouTube — прямо во время обсуждения победы «быков» и других новостей. Он признался, что его уже четыре дня атакуют в соцсетях, спрашивая, когда же он побреется. «Я, честно говоря, не очень верил в этот клуб и думал, что "Байер" спокойно победит "Краснодар", поскольку находится в очень хорошей спортивной форме. (…) Должен сказать, что игра "Краснодара" меня до глубины души удивила», — сказал Уткин.