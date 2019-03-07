Денис Черышев может сыграть с «Валенсией» в матче против «Краснодара»

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Футболист сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев вошел в заявку на матч Лиги Европы против «Краснодара»

Полузащитник вошел в список 19 игроков, которых включили в заявку на игру «Валенсия» — «Краснодар», который состоится в Испании 7 марта.

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Как сообщали Юга.ру, в конце февраля «Краснодар» сыграл вничью с немецким «Байером» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. По итогам жеребьевки соперником «быков» стала «Валенсия».

Первая игра состоится 7 марта в 23:00, ответная встреча пройдет в Краснодаре 14 марта. 

Кто такой Денис Черышев

Денис Черышев — российский и испанский футболист. Выступал за «Реал Мадрид», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». С 2012 года регулярно получает приглашение в сборную России.

На чемпионате мира 2018 года Черышев забил четыре гола, два из них — в первом матче сборной России против Саудовской Аравии. После этого футболист вошел в топ-10 популярных людей 2018 года по версии «Яндекса», а стоимость Черышева выросла на 5 млн евро — до 8 млн евро.

Сборная России ФК «Краснодар» Футбол

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