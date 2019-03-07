Средневековую гончарную мастерскую нашли под водой в Севастополе

Крым

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В Карантинной бухте Севастополя археологи участок гончарной мастерской, в которой производили амфоры

О находке рассказал заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Букатов.

Смотрите фоторепортаж:

Мастерскую нашли под водой на глубине около 1 метра. В ней производили однотипные амфоры, датированные VIII–IX веками н.э.

«Самое интересное, что там большое количество бракованных фрагментов — слипшиеся горловины, пережог, деформированные изделия. Есть крупные фрагменты — до третьей части амфор, в основном это керамический бой. Но он позволяет очень хорошо проследить производство», — сказал археолог.

Букатов отметил, что такие амфоры были распространены в Средние века по всему Причерноморью. По его мнению, массовое производство амфор было связано с экономическими процессами. Ожидается, что изучение найденных фрагментов позволит проследить торговые маршруты того времени.

Ученый добавил, что гончарную печь мастерской пока найти не удалось. Полноценное исследование может занять еще несколько лет, сообщил 7 марта «Интерфакс-Юг».

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Как писали Юга.ру, под Белогорском, в районе поселка Зуя в июле 2018 года при строительстве трассы «Таврида» обнаружили карстовую пещеру, в которой сохранились останки мамонтов. В связи с этим трассу решили построить над пещерой.

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Археология История Крым Севастополь
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