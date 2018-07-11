В Крыму при строительстве трассы «Таврида» нашли пещеру. Дорожные работы временно остановили
В Крыму под Белогорском, в районе поселка Зуя, при строительстве трассы «Таврида» обнаружили карстовую пещеру
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В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов поручил приостановить дорожные работы в этом районе. Он сообщил, что для изучения пещеры создали специальную комиссию. В ее состав вошли представители Российского географического общества, Российского союза спелеологов, министерства транспорта республики, регионального министерства экологии и природных ресурсов, Ростехнадзора, Крымского федерального университета, а также специалисты из подрядной организации. Аксенов отметил, что по результатам исследования примут решени о дальнейших действиях.
Пока специалисты нашли только один вход в пещеру. Участок, на котором он расположен, предназначен для инфраструктуры трассы «Таврида». Сообщается, что маршрут дороги могут скорректировать, пишет «Российская газета».
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Как сообщали Юга.ру, строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года. Скоростную четырехполосную дорогу протяженностью около 280 км, которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, планируют сдать к 2020 году. Общая стоимость объекта — 149,3 млрд рублей.
Сейчас эта дорога двухполосная. В июне сообщалось, что работы по «Тавриде» идут по графику и сейчас выполнены на 32%. К концу 2018 года планируется завершить две новые полосы до Симферополя.
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