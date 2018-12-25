В Крыму над пещерой с останками мамонта проложат часть трассы «Таврида»

В Крыму над пещерой, которую нашли во время строительства трассы «Тавриды», планируют построить дорогу

Об этом рассказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов. По его словам, к началу курортного сезона специалисты сделают объезд пещеры, а потом приступят к строительству трассы над ней.

«Работы по изучению пещеры закончены, выработано решение по строительству дороги над ней. Пещера пересекает новое направление "Тавриды" и существующую дорогу», — пояснил он.

Карпов отметил, что возведение верхней трассы обеспечит сохранность пещеры, сообщило 25 декабря РИА «Новости».