В Крыму над пещерой с останками мамонта проложат часть трассы «Таврида»
В Крыму над пещерой, которую нашли во время строительства трассы «Тавриды», планируют построить дорогу
Об этом рассказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов. По его словам, к началу курортного сезона специалисты сделают объезд пещеры, а потом приступят к строительству трассы над ней.
«Работы по изучению пещеры закончены, выработано решение по строительству дороги над ней. Пещера пересекает новое направление "Тавриды" и существующую дорогу», — пояснил он.
Карпов отметил, что возведение верхней трассы обеспечит сохранность пещеры, сообщило 25 декабря РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года. Скоростную четырехполосную дорогу протяженностью около 280 км, которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, планируют сдать к 2020 году. Общая стоимость объекта — 149,3 млрд рублей.
Под Белогорском, в районе поселка Зуя в июле при строительстве трассы «Таврида» обнаружили карстовую пещеру, в которой сохранились останки мамонтов.
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