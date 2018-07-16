В пещере в Крыму нашли останки мамонтов

В Крыму при строительстве трассы «Таврида» 11 июля нашли пещеру, в которой сохранились останки животных доледникового периода

Ученые предполагают, что найденная пещера была логовом гиен или других крупных хищников. По оценках палеонтологов, это одно из крупнейших в мире скоплений костей животных доледникового периода.

«Обнаруженные в пещере кости животных от мастодонтов — предков мамонтов, до пещерных носорогов и винторогих козлов, оленей, могут свидетельствовать и о деятельности предков человека, поскольку есть расщепленные трубчатые кости животных, что нехарактерно для тех же хищников, скорее всего, было участие древнего человека», — сообщил ТАСС председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Найденные остатки животных могут относиться к доледниковому периоду, а их возраст более 800 тыс. лет, прокомментировал ТАСС ведущий методист Зоологического музея имени М. И. Глобенко Крымского федерального университета Дмитрий Старцев, участвующий в обследовании пещеры.

Старцев считает, что все животные попали в пещеру из-за того, что там было логово гиен, в которое они затаскивали свою добычу.

Ученые отмечают, что сама по себе пещера — уникальная находка, она имеет огромное значение для науки. На данный момент ее длина уже больше 1 тыс. метров, но еще не все ходы найдены и пройдены.

Из-за повысившегося интереса общественности администрации региона пришлось в целях безопасности закрыть вход в обнаруженную спелеологами карстовую пещеру.

«В связи с тем, что публикация спелеологами в СМИ информации о находке карстовой полости под Белогорском спровоцировала ряд попыток проникновения в нее граждан, не имеющих соответствующей подготовки, в настоящее время доступ в пещеру закрыт», — сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму под Белогорском, в районе поселка Зуя, при строительстве трассы «Таврида» обнаружили карстовую пещеру. Дорогу начали строить в мае 2017 года, работы специалистов на график строительства не повлияли.