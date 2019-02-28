Фрагменты древнего храма нашли в Сочи

Краснодарский край

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Сотрудники Сочинского национального парка в феврале исследовали фрагменты древнего храма, которые были найдены неподалеку от поселка Дагомыс

По мнению специалиста по историко-культурному наследию парка Дмитрия Маркова, на месте была построена базилика, схожая по конструкции с храмом Агуа XI-XIV веков н.э., существовавшим на месте слияния рек Агва и Сочи и найденным в середине прошлого века.

«Наши специалисты считают, что оба эти храма были построены одним абазинским сообществом, проживавшим в прежние времена на землях, которые сейчас находятся в ведении Сочинского национального парка. Церкви предназначались для обслуживания как местного населения, так и путников, двигавшихся по внутреннему торговому маршруту», — рассказал директор Сочинского национального парка Иван Савин.

Строение было размером 3,8×6,5 метра, в его восточной части просматриваются следы полукруглой апсиды — алтаря. Видимых оснований стен не сохранилось, но в большом количестве остались блоки и крупные фрагменты из пористой каменной породы со следами известкового раствора, использование которого характерно для средневековья.

На месте также нашли обломки глиняных изделий, включая фрагменты пифосов — толстостенных средневековых сосудов для хранения масла, вина и сыра. Крупная гребенчатая насечка на них указывает на происхождение в средневековый период, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

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