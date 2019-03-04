Редкую золотую монету с римским императором нашли на Кубани

В Краснодарском крае при строительстве железной дороги нашли древнюю золотую монету с римским императором

Ученые из Саратова во время археологических раскопок в зоне электрификации участка Северо-Кавказской железной дороги нашли редкую золотую монету. На ней изображен римский император Тиберий, рассказала пресс-служба Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына.

Золотой статер весит около 8 граммов, размерами примерно 20×21 мм. Монета датируется 27-28 годами н.э. Ее использовали в Боспорском царстве, которое включало в себя Крым, Таманский полуостров, Анапу, Новороссийск, нижнее течение реки Кубани, Восточное Приазовье и дельту Дона.

Монету отчеканили при боспорском царе Аспурге. Его имя написано монограммой на реверсе. Поскольку в тот период Боспорское царство находилось в зависимости от Римской империи, это выражалось формулой «друг кесаря и друг римлян». На лицевой стороне находится изображение головы государственного деятеля Агриппы, который был полководцем и зятем первого римского императора Октавиана Августа.

Ранее были известны два случая нахождения таких монет. Третий образец будет храниться в Краснодаре. 5 марта в 15:00 в музее Фелицына состоится торжественная передача монеты в фонды.