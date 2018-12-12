Стало известно, сколько денег Краснодар потратит на новые трамваи за следующие три года

Мэр Краснодара Евгений Первышов назвал сумму, которую городу выделят из бюджета на покупку новых трамваев

На брифинге по итогам года, который прошел 12 декабря, глава города рассказал журналистам, что на последней сессии ЗСК депутаты приняли бюджет региона. В его рамках утвердили программу по обновлению трамвайного парка Краснодара на ближайшие три года.

«По 1 млрд рублей в год муниципалитет будет получать. Это субсидия именно на приобретение новых трамвайных вагонов», — сказал мэр.

Первышов сообщил, что 150 из 260 действующих вагонов находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Конечно, их содержание и ремонт также давят на бюджет МУП "КТТУ". И обновление состава позволит нам, в том числе, улучшить финансовые показатели», — заключил глава города.