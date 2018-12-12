Стало известно, сколько денег Краснодар потратит на новые трамваи за следующие три года

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов назвал сумму, которую городу выделят из бюджета на покупку новых трамваев

На брифинге по итогам года, который прошел 12 декабря, глава города рассказал журналистам, что на последней сессии ЗСК депутаты приняли бюджет региона. В его рамках утвердили программу по обновлению трамвайного парка Краснодара на ближайшие три года.

«По 1 млрд рублей в год муниципалитет будет получать. Это субсидия именно на приобретение новых трамвайных вагонов», — сказал мэр.

Первышов сообщил, что 150 из 260 действующих вагонов находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Конечно, их содержание и ремонт также давят на бюджет МУП "КТТУ". И обновление состава позволит нам, в том числе, улучшить финансовые показатели», — заключил глава города.

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Напомним, на том же брифинге Первышов анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте в 2019 году и рассказал, что мешает строить новые трамвайные линии.

Как писали Юга.ру, в июле мэр Краснодара сообщил, что город получит субсидии на покупку новых трамваев. В течение трех лет власти собираются купить более 100 низкопольных трамваев. В 2019 году планируется приобрести 31 вагон, в 2020 году — 30 вагонов, в 2021 году — 26 вагонов.

Евгений Первышов Краснодар Общественный транспорт Трамвай
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