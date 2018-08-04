В Краснодаре начали подготовку документов для строительства трамвая до аэропорта

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о разрешении подготовки документов по планировке территории для строительства трамвайной линии до аэропорта

Линию планируют продлить от существующей ветки на улице Бершанской. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что линия в аэропорт — одна из четырех приоритетных для строительства.

«Трамвайная ветка давно необходима городу, с помощью трамвая краснодарцы и гости нашего региона получат дополнительное преимущество, линия свяжет международный аэропорт с остальными районами Краснодара. Уверен, эта ветка будет востребована у краснодарцев и гостей города», — сказал Архипов.

Маршрут протяженностью 4,5 км планируют проложить по улице 8 Марта до 1 мая, далее по улице Фадеева через мост с разворотным кольцом у привокзальной площади международного аэропорта. Заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта». Задание по проработке маршрута, подписанное мэром, вступило в силу.

«Документ определяет работу по проведению инженерно-геодезических изысканий на участках улиц, по которым предполагается проложить новые трамвайные пути, строительство автомобильной дороги по участкам улиц, по которым пройдет трамвай, а также прокладку сетей инженерно-технического обеспечения», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Также прорабатывается возможность строительства еще трех трамвайных линий — в Восточно-Кругликовском микрорайоне от улицы Красных зорь до Домбайской, продолжение ветки от улицы Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей и по улице Московской до Петра Метальникова.

Подготовительные этапы (проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектов) планируют закончить в 2019 — 2020 годах. Ориентировочная дата начала строительства — 2020 или 2021 год.