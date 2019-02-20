Прокурор попросил 12 лет для обвиняемой в каннибализме Натальи Бакшеевой

Государственный обвинитель на заседании 20 февраля попросил 12 лет заключения для жительницы Краснодара Натальи Бакшеевой, которая стала фигуранткой дела об убийстве и расчленении человека

Прокурор Сергей Козинов попросил признать Бакшееву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство к убийству), и назначить ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года после отбытия наказания.

Ранее присяжные единогласно признали Бакшееву виновной и не заслуживающей снисхождения.

Как писали Юга.ру, по версии следствия, 8 сентября 2017 года супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы выпивали с новой знакомой в заброшенном доме в районе краснодарского авиаучилища.

Женщины поссорились, после чего Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. После этого он ножом ударил женщину в грудь и расчленил ее тело. Позже мужчина сфотографировался с некоторыми фрагментами тела. Спустя несколько дней дорожные рабочие нашлителефон с фотографиями. На территории авиаучилища обнаружиливедро с останками женщины.

Супругов задержали. В их квартире нашли замороженные останки убитой.

В сентябре Бакшееву признали вменяемой. В ноябре коллегия присяжных начала слушания по ее делу.