Прокурор попросил 12 лет для обвиняемой в каннибализме Натальи Бакшеевой
Государственный обвинитель на заседании 20 февраля попросил 12 лет заключения для жительницы Краснодара Натальи Бакшеевой, которая стала фигуранткой дела об убийстве и расчленении человека
Прокурор Сергей Козинов попросил признать Бакшееву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство к убийству), и назначить ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года после отбытия наказания.
Прения сторон и обсуждение вердикта состоятся 27 февраля в Прикубанском суде Краснодара, передает «Кубань 24».
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Ранее присяжные единогласно признали Бакшееву виновной и не заслуживающей снисхождения.
Как писали Юга.ру, по версии следствия, 8 сентября 2017 года супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы выпивали с новой знакомой в заброшенном доме в районе краснодарского авиаучилища.
Женщины поссорились, после чего Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. После этого он ножом ударил женщину в грудь и расчленил ее тело. Позже мужчина сфотографировался с некоторыми фрагментами тела. Спустя несколько дней дорожные рабочие нашлителефон с фотографиями. На территории авиаучилища обнаружиливедро с останками женщины.
Супругов задержали. В их квартире нашли замороженные останки убитой.
В сентябре Бакшееву признали вменяемой. В ноябре коллегия присяжных начала слушания по ее делу.
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