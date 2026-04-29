В Темрюке задержали убийцу 11-летней девочки, которую искали пять дней. Им оказался бывший руководитель Союза казачьей молодежи

Краснодарский край

  • Александр Малиновский © Скриншот фото из телеграм-канала «КОШИК»
В Темрюкском районе следователи задержали убийцу девочки, которая ушла из дома и не вернулась. Мужчина признал вину и рассказал подробности

24 апреля 11-летняя А. из поселка Стрелка Темрюкского района Краснодарского края вышла гулять и не вернулась домой.

На протяжении пяти дней девочку круглосуточно искали волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сотрудники служб, представители администрации и другие. Всего — более 700 человек, которые прошли свыше 1700 км.

29 апреля поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что поиски завершены — девочку нашли мертвой, она была убита. Пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю рассказала, что убийцей оказался 31-летний местный житель. Его обвиняют по статье 105 УК РФ.

По данным следствия, днем 24 апреля он встретил девочку в поселке Стрелка и посадил в свой автомобиль. Затем мужчина повез ее в сторону хутора Белого Темрюкского района. В ходе движения он задушил девочку, после чего вывез ее тело за пределы хутора, спрятал в водоеме и покинул территорию района.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. В пресс-службе сообщили, что в ходе допроса он признал вину и рассказал о произошедшем.

Руководителя департамента по делам казачества Тарарыкина отправили в СИЗО:

Позднее журналист Андрей Кошик в своем телеграм-канале сообщил, что этим 31-летним мужчиной является бывший руководитель Темрюкского отделения Союза казачьей молодежи Александр Малиновский. Он курировал казачьи классы, выступал перед детьми и был наставником в школе № 14.

В телеграм-канале Baza заявили, что Малиновский также увлекался аниме и фанфиками (любительскими сочинениями на основе известных произведений). Александр имел несколько аккаунтов в социальных сетях: в одном из них он представлялся как «счастливый семьянин с женой-кондитером», а в другом был зарегистрирован под именем Эрен Йегер (так зовут главного героя аниме «Атака титанов») и подписан на аниме-сообщества с эротическим уклоном. Также есть информация о том, что мужчина был психологом и работал торговым представителем.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Краснодарском крае суд оштрафовал Кубанское казачье войско за отсутствие казаков.

«Место, где звучит город». В Краснодаре на месте кафе «Уни пицца» откроется новое событийное пространство
В Туапсе огонь от горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом. Пожар тушили несколько часов
В Краснодаре на Тургеневском мосту изменят схему движения: одну часть откроют, другую — перекроют для работ
В Госдуму внесли законопроект о маркировке и едином реестре домашних животных
В Минцифры подтвердили: зарубежный мобильный трафик станет платным в России

Последняя глава?
Вчера, 15:20
Последняя глава?
Как живет и почему умирает культовый книжный рынок Краснодара в Чистяковской роще
В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера
Вчера, 20:30
В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера
Нефть из горящего резервуара выбросило на дорогу
«Преступником может стать каждый»
Вчера, 18:10
«Преступником может стать каждый»
Ростовский криминолог Юрий Блохин — о мифах вокруг прав человека, системе наказаний и пределах государственной власти

