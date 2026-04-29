В Темрюке задержали убийцу 11-летней девочки, которую искали пять дней. Им оказался бывший руководитель Союза казачьей молодежи

В Темрюкском районе следователи задержали убийцу девочки, которая ушла из дома и не вернулась. Мужчина признал вину и рассказал подробности

24 апреля 11-летняя А. из поселка Стрелка Темрюкского района Краснодарского края вышла гулять и не вернулась домой.



На протяжении пяти дней девочку круглосуточно искали волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сотрудники служб, представители администрации и другие. Всего — более 700 человек, которые прошли свыше 1700 км.

29 апреля поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что поиски завершены — девочку нашли мертвой, она была убита. Пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю рассказала, что убийцей оказался 31-летний местный житель. Его обвиняют по статье 105 УК РФ.

По данным следствия, днем 24 апреля он встретил девочку в поселке Стрелка и посадил в свой автомобиль. Затем мужчина повез ее в сторону хутора Белого Темрюкского района. В ходе движения он задушил девочку, после чего вывез ее тело за пределы хутора, спрятал в водоеме и покинул территорию района.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. В пресс-службе сообщили, что в ходе допроса он признал вину и рассказал о произошедшем.