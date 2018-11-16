В Краснодаре дело подозреваемой в каннибализме Бакшеевой рассмотрит суд присяжных

Прикубанский районный суд Краснодара 16 ноября приступил к слушаниям уголовного дела Натальи Бакшеевой, которую обвинили в подстрекательстве к убийству

Муж Натальи Бакшеевой Дмитрий по-прежнему проходит курс терапии в специализированном лечебном учреждении. Во время следствия у него обнаружили инфекционном заболевание, представляющее угрозу для окружающих. Ему предъявили обвинение в убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает «Интерфакс» .

По версии следствия, 8 сентября 2017 года муж и жена вместе с новой знакомой выпивали в заброшенном доме в районе улиц Гастелло и Дзержинского. Женщины поссорились, и Бакшеева потребовала от мужа Дмитрия убить новую знакомую — тот ударил женщину ножом в область груди. Потом он расчленил ее тело, частично оставил фрагменты на месте, спрятав, частично забрал. Позже он сделал селфи с некоторыми фрагментами тела. Телефон Бакшеева с этими фотографиями 11 сентября 2017 года нашли дорожные рабочие.

Позже в квартире Бакшеевых нашли замороженные останки убитой.