Ученые рассказали о смертельной опасности недосыпа

Ученые представили результаты исследования о том, сколько времени нужно на сон и почему недосып может быть смертельно опасным

Ученые провели исследование на мышах. Их разделили на две группы: первая спала не менее семи часов за ночь, а мышей из другой группы постоянно будили.

В результате у второй группы мышей наблюдался повышенный уровень лейкоцитов и нарастание атеросклеротических бляшек. При этом ни у кого не было изменений в весе и уровне холестерина.

Исследователи нашли в головном мозге гормон гипокретин, который вырабатывает белые кровяные клетки в костном мозге во время сна. Пониженное содержание гормона приводит к образованию бляшек, а также чрезмерному увеличению количества лейкоцитов двух типов.