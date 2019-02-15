Ученые рассказали о смертельной опасности недосыпа

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Ученые представили результаты исследования о том, сколько времени нужно на сон и почему недосып может быть смертельно опасным

Ученые провели исследование на мышах. Их разделили на две группы: первая спала не менее семи часов за ночь, а мышей из другой группы постоянно будили.

В результате у второй группы мышей наблюдался повышенный уровень лейкоцитов и нарастание атеросклеротических бляшек. При этом ни у кого не было изменений в весе и уровне холестерина.

Исследователи нашли в головном мозге гормон гипокретин, который вырабатывает белые кровяные клетки в костном мозге во время сна. Пониженное содержание гормона приводит к образованию бляшек, а также чрезмерному увеличению количества лейкоцитов двух типов.

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Таким образом, ученые заключили, что сон продолжительностью менее семи часов в день повышает риск инсульта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на медиков из Общеклинической больницы Массачусетса.

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году ученые выяснили, что плохой сон влияет на отношения пар. Партнер может ощущать себя недооцененным и перестать быть благодарным за вещи, которые кажутся ему сами собой разумеющимися. Кроме того, правильный режим сна способен помочь сбросить лишние килограммы, а недостаток сна существенно повышает риск появления старческого слабоумия.

Оптимальная продолжительность сна все еще вызывает споры в научной среде: по мнению британских исследователей, лучше всего спать по семь часов. Однако опросы в калифорнийском университете Сан-Диего показывают, что достаточно пяти — шести с половиной часов.

В 2009 году ученые доказали, что сон помогает мозгу избавиться от всего лишнего, «счищая» с нейронных соединений ненужные белки. Детям особенно полезен длительный сон в выходные дни, так как он уменьшает риск набора лишнего веса или ожирения.

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Ученые рассказали о смертельной опасности недосыпа

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