Бывшая жена Цеповяза отсудила у него 4,3 млн рублей

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришня получит половину совместно нажитого имущества по решению суда

Суд удовлетворил иск о взыскании 4,3 млн рублей с Цеповяза в рамках дела о расторжении брачного договора. На его счетах арестовали более 8 млн рублей совместно нажитого имущества. Адвокат Цеповяза получил эти деньги по доверенности, не уведомляя бывшую супругу, рассказал корреспонденту ТАСС 24 января адвокат Стришней Эдуард Чургулия. Он отметил, что заявление о взыскании подали еще летом.

Как сообщали Юга.ру, Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Все имущество осужденного по брачному контракту перешло к его супруге Наталье Цеповяз, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. После развода мужчина пытался отсудить у жены часть имущества. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей.