Бывшая жена Цеповяза отсудила у него 4,3 млн рублей
Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришня получит половину совместно нажитого имущества по решению суда
Суд удовлетворил иск о взыскании 4,3 млн рублей с Цеповяза в рамках дела о расторжении брачного договора. На его счетах арестовали более 8 млн рублей совместно нажитого имущества. Адвокат Цеповяза получил эти деньги по доверенности, не уведомляя бывшую супругу, рассказал корреспонденту ТАСС 24 января адвокат Стришней Эдуард Чургулия. Он отметил, что заявление о взыскании подали еще летом.
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Как сообщали Юга.ру, Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
Все имущество осужденного по брачному контракту перешло к его супруге Наталье Цеповяз, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. После развода мужчина пытался отсудить у жены часть имущества. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей.
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В начале ноября 2018 года в сети появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз ест икру и крабов в тюрьме. Следственный комитет начал проверку. По ее результатам на сотрудников колонии завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Генпрокуратура 4 декабря также возбудила дело на руководство амурской исправительной колонии № 3, где Цеповяз отбывает срок.
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