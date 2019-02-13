Матвиенко решила ужесточить проверку кандидатов в сенаторы после истории с Арашуковым

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету подготовить предложения по совершенствованию процедуры проверки кандидатов в сенаторы

По словам Матвиенко, после истории с обвинениями и арестом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова начали звучать предложения перейти к прямым выборам сенаторов. Однако спикер отметила, что считает правильным действующий порядок формирования Совфеда, так как делегируемые от губернатора и от регионального парламента сенаторы уже проходят своего рода отбор. При этом, по мнению спикера, решено ужесточить проверку кандидатов, так как в парламенте «должны быть всегда уверены, что рекомендуемый человек с достойной репутацией, а не иначе». «Я дала поручение комитету по регламенту подумать, каким образом — официализировать ли итоги проверки, или определить критерии, по которым нужно проверять кандидатов. Но здесь очень тонкая грань. Мы не можем вмешиваться в личную жизнь, — цитирует Матвиенко «Интерфакс». — Такая работа ведется, но мы не будем торопиться, мы ее внимательно продумаем, посоветуемся с коллегами из Государственной Думы, потому что это и их в равной мере касается с регионами».

Она пояснила, что практика проверки кандидатов в депутаты и сенаторы существует только на предмет того, нет ли за человеком судимости или уголовного преследования. «Но в данном случае (в случае с Арашуковым — прим.) произошел сбой, мы анализируем, — отметила спикер. — Пока ответ от правоохранительных органов такой, что тогда (в 2016 году, когда Арашуков делегировался в Совфед — прим.) ничего не было на кандидата в Совет Федерации. То есть он не судим, никакого уголовного преследования не было. Другой вопрос, который мы задаем, почему с 2010 года (когда были совершены вменяемые в вину Арашукову преступления — прим.) все-таки только сейчас вернулись и предъявили доказательства его вины. Но это уже другой вопрос».