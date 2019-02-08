Пострадавшие от взрыва газа дома в Шахтах планируют восстановить к осени
В администрации Шахт рассказали о плане по восстановлению домов, пострадавших от взрыва газа я январе
Дома по улице Хабарова, 16 и 18 обследовали, сейчас специалисты АО «Ростовгражданпроект» разрабатывают проектную документацию на аварийно-восстановительные работы. После нужно будет получить заключение госэкспертизы и определить стоимость работ.
«По плану работ во втором подъезде дома № 16 (где взорвался газ — прим.) будут демонтированы полностью 8 и 9 этажи и частично перекрытия 7 этажа. В первом подъезде дома № 18 (на крышу которого упали обломки — прим.) будет демонтирована кровля технического этажа. Полное восстановление поврежденных жилых домов планируется завершить до 30 августа 2019 года», — сообщили в пресс-службе администрации Шахт.
Сейчас 48 жителей квартир, непригодных для проживания после ЧС, живут в арендуемых мэрией квартирах. Для помощи пострадавшим уже собрано более 5 млн рублей, сбор средств продолжается. Размер выплат будет определяться по степени ущерба, этим займется специальная комиссия. Выплаты будут осуществлять специалисты департамента труда и соцразвития в соответствии с утвержденными комиссией списками и суммами, добавили в мэрии.
Как писали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова, 16 произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли пять человек. Приоритетной версией произошедшего следствие назвало утечку бытового газа.
Пострадавшими признали 93 человека. Жильцам поврежденного дома пообещали выплатить по 10 тыс. рублей. Семьям погибших — по 1 млн рублей, получившим травмы — 600 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что восстановление домов собираются начать в апреле.
Все материалы по теме:
Посмотрите бесплатную трансляцию лекции
И другие события Краснодара с 8 по 10 февраля
Власти Кубани предложили продавать алкоголь с утра пораньше
Время продажи алкоголя в крае хотят увеличить
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.